Задачами миротворческий сил, которых Запад хочет отправить на Украину, будет обеспечение безопасности и реагирование на возможное нападение. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с украинский лидером Владимиром Зеленским.

«Цель этих вооруженных сил будет не в том, чтобы быть на линии фронта или быть задействованными в первый день столкновения с силами, а в том, чтобы быть силами, которые сдерживают нападения <…> они будут развернуты там, чтобы отреагировать», — пояснил он.

15 марта по итогам онлайн-встречи «коалиции желающих» с участием 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии премьер-министра Великобритании Кир Стармер призвал усилить давление на президента России Владимира Путина ради перемирия с Украиной.

Через два дня он заявил, что более 30 стран готовы отправить свои войска на Украину в качестве миротворцев. По его словам, «значительное количество» государств хотят принять участие в этом процессе

The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что высокопоставленные британские военнослужащие отвергли план Стармера по созданию «коалиции желающих». Один из источников издания добавил, что Россия и США не поддерживают идею о создании коалиции во главе с Великобританией. Он считает, переговоры по этой теме могут осложниться тем, что «никто не знает, в чем заключается миссия» этой коалиции.