Высокопоставленные британские военнослужащие отвергли план премьер-министра Кира Стармера по созданию «коалиции желающих». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

По данным собеседников издания, глава правительства поспешил с обсуждением возможной отправки миротворческого контингента на Украину.

«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования на Украине», — пишет The Telegraph.

Один из источников издания добавил, что Россия и США не поддерживают идею о создании коалиции во главе с Великобританией. Он считает, переговоры по этой теме могут осложниться тем, что «никто не знает, в чем заключается миссия» этой коалиции.

15 марта по итогам онлайн-встречи «коалиции желающих» с участием 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии Стармер призвал усилить давление на президента России Владимира Путина ради перемирия с Украиной.

Через два дня он заявил, что более 30 стран готовы отправить свои войска на Украину в качестве миротворцев. По его словам, «значительное количество» государств хотят принять участие в этом процессе

Представитель премьер-министра не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к коалиции. При этом он пояснил, что представители стран встретятся 20 марта, чтобы обсудить «оперативный этап» защиты Украины в составе миротворческих сил, если стране удастся договориться с Россией о прекращении огня.