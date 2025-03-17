Более 30 стран готовы отправить свои войска на Украину в качестве миротворцев, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По его словам, «значительное количество» государств хотят принять участие в этом процессе, передает Reuters.

«Условия участия будут различаться, но это будут значительные силы, и значительное число стран предоставят свои войска», — сказал представитель британского премьера.

Представитель Стармера не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к коалиции. При этом он сообщил, что представители стран встретятся 20 марта, чтобы обсудить «оперативный этап» защиты Украины в составе миротворческих сил, если стране удастся договориться с Россией о прекращении огня.

Как пишет Financial Times (FT), Британия, Франция и Австралия заявили о готовности направить войска для обеспечения прекращения огня на Украине, однако они предупредили, что любой мир может быть гарантирован только в том случае, если США предоставят военную «поддержку». Дания и Швеция также заявили, что готовы предоставить свои силы в той или иной форме, включая потенциальное развертывание войск.

Большая группа стран Евросоюза, включая Ирландию, Люксембург и Бельгию, не исключила своего участия в коалиции в зависимости от согласованных правил применения вооруженной силы и правовой основы, пишет издание.

При этом страны, граничащие с Россией, в том числе — Финляндия и Польша, активно участвуют в обсуждении вопроса о миротворческом присутствии, но не предоставляют своих сил. Они считают, что их войска должны оставаться для защиты собственной территории на случай возможной угрозы, отмечает FT.

Премьер Британии Кир Стармер 15 марта по итогам онлайн-встречи «коалиции желающих» с участием 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии призвал усилить давление на президента России Владимира Путина ради перемирия с Украиной.

По мнению Стармера, Путину «рано или поздно придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение». «Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, когда это произойдет», — сказал он.

Вместе с тем премьер Британии обвинил Путина в том, что он «играет в игры» с мирными инициативами. По словам Стармера, российский президент «несерьезно относится к миру», а его реакция на предложение о прекращении огня «недостаточно хорошая».

Результатом переговоров по урегулированию конфликта должен стать «прочный мир», убежден премьер Британии. По его словам, мир на Украине «очень важен» для обороны и безопасности Европы и Великобритании. «Последствия того, что происходит в Европе, всегда сказывается на наших берегах», — сказал Стармер.

Если Россия сядет за стол переговоров, Запад должен быть готов следить за прекращением огня, «чтобы гарантировать серьезный и прочный мир», заявил Стармер. В противном случае «нужно напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны», отметил глава британского правительства.