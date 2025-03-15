Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал оказать «максимальное давление» на Россию по вопросу прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Об этом он заявил по итогам онлайн-встречи «коалиции желающих» с участием 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Как пишет Reuters, одной из целей виртуальной встречи союзников Украины Стармер назвал усиление давления на Россию и ее президента Владимира Путина.

«Если мы окажем давление, продемонстрируем коллективную решимость и трезвое руководство в этом вопросе, мы сможем продвинуться вперед и усадить стороны за стол переговоров», — считает британский премьер (цитата по BBC News).

По мнению Стармера, Путину «рано или поздно придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение». «Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, когда это произойдет», — сказал он.

Вместе с тем премьер Британии обвинил Путина в том, что он «играет в игры» с мирными инициативами. По словам Стармера, российский президент «несерьезно относится к миру», а его реакция на предложение о прекращении огня «недостаточно хорошая».

В числе прочего участники онлайн-саммита договорились ужесточить антироссийские санкции.

«Мы ускорим нашу военную поддержку, ужесточим санкции в отношении доходов России и продолжим изучать все законные пути, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине», — сказал Стармер.

Результатом переговоров по урегулированию конфликта должен стать «прочный мир», убежден премьер Британии. По его словам, мир на Украине «очень важен» для обороны и безопасности Европы и Великобритании. «Последствия того, что происходит в Европе, всегда сказывается на наших берегах», — сказал Стармер.

Если Россия сядет за стол переговоров, Запад должен быть готов следить за прекращением огня, «чтобы гарантировать серьезный и прочный мир», заявил Стармер. В противном случае «нужно напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны», отметил глава британского правительства.

Планы по Украине в случае прекращения огня будут включать сотрудничество с США, заверил СТармер. «Позиция в отношении США не изменилась. Я ясно дал понять, что это нужно делать совместно с Соединенными Штатами… Мы общаемся с США ежедневно», — сказал он.

20 марта военачальники из стран, входящих в «коалицию желающих», встретятся в Великобритании, чтобы обсудить «оперативную» фазу гарантий безопасности Украине, сообщил Стармер.

«Мы укрепим обороноспособность и Вооруженные силы Украины и будем готовы к развертыванию «коалиции желающих» в случае заключения мирного соглашения, чтобы помочь обеспечить безопасность Украины на суше, на море и в небе. В случае прекращения огня мы подчеркнули необходимость принятия жестких мер мониторинга, чтобы гарантировать выявление и пресечение любых нарушений соглашения», — сказал премьер Британии.

Президент Финляндии Александр Стубб после виртуальной встречи «коалиции желающих» заявил, что Россия «не стремится к перемирию, прекращению огня или миру», передает Yle. В то же время он высказал мнение, что дискуссии о размещении войск в составе миротворческих сил на Украине преждевременны. Стубб отметил, что финская сторона готова принять участие в усилиях по заключению мира, но «пока еще слишком рано говорить о наземных действиях, потому что у нас нет соглашения о прекращении огня, у нас нет мирного процесса».

«Как только у нас появится четкий план, мы начнем выполнять свои обязательства», — сказал президент Финляндии.

По словам Стубба, существует до «50 различных способов», которыми Запад может помочь в урегулировании конфликта на Украине.