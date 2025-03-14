Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия «обязана принять» предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. На своей странице в соцсети Х глава государства отметил, что решение нужно принять «сейчас».

«Российская агрессия на Украине должна прекратиться. Преступные действия должны быть остановлены. Уклончивые заявления — тоже», — написал французский лидер.

Макрон добавил, что обсудил результаты переговоров украинской и американской сторон в саудовской Джидде с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Французский лидер отметил, что продолжит работать над усилением поддержки Киева и достижением прочного и долговременного мира с украинскими, британскими и другими партнерами 15 марта.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между украинской и американской делегациями, президенты стран в них не участвовали. Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что по итогам встречи Украина готова принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, если на такой же шаг согласится Россия.

Позднее готовность к такому шагу подтвердил сам Зеленский. В рамках сделки Киев требует возобновление американской военной помощи и обмена разведданными с Вашингтоном. По словам украинского президента, готовность американцев к этому была «важным элементом» переговоров в Джидде.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва согласна на прекращение огня, но хочет гарантий, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал заявления Путина как «многообещающие, но неполные». Он добавил, что хотел бы увидеть прекращение огня со стороны России. В ООН поддержали предложение о перемирии на Украине, выразив надежду, что оно «материализуется и проложит путь к справедливому и долгосрочному миру».