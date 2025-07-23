После провала Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии на выборах в верхнюю палату парламента появились слухи о планах премьер-министра Сигэру Исибы уйти в отставку. Политик опроверг эти сообщения и отметил, что никогда не говорил о подобном. Кто и почему решительно «отправляет» премьера в отставку, и что происходит с правящей коалицией — в материале RTVI.

Премьеру собрали чемоданы

О «планах» Исибы уйти в отставку утром 23 июля сообщили японские СМИ. Как отметила газета «Иомиури», перед этого премьер-министр запланировал встречу с тремя бывшими главами кабмина: Есихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо.

«Премьер-министр объявил о намерении уйти в отставку в связи с завершением японо-американских переговоров по тарифным мерам США и сообщил об этом своему окружению. Ожидается, что он объявит об отставке в течение месяца», — отметили журналисты.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о достижении сделки с Японией, согласно которой она вложит в американскую экономику $550 млрд, а взаимные пошлины составят 15%.

По информации Мainichi, Исиба действительно планирует сложить полномочия, однако сделать это собрался лишь в августе.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок (ЛДП и «Комэйто») лишился большинства в верхней палате парламента. Из необходимых 50 (из124) мандатов коалиция обеспечила лишь 47. Теперь возглавляемая Исидой сила занимает в верхней палате лишь 122 из 248 кресел, до выборов блоку принадлежало 141 место. В то же время усилили позицию независимые и оппозиционные силы, их депутатам досталось 126 мест из 248.

Это второе подряд крупное электоральное поражение: прошлой осенью правящая коалиция потеряла большинство в нижней палате парламента.

«Тем временем депутаты ЛДП младшего и среднего звена начали сбор подписей под требованием провести совместное собрание членов партии для привлечения Исибы к ответственности», — уточнили журналисты Мainichi.

«Сильное чувство кризиса»

В среду Исиба с Асо, Сугой и Кисидой в штаб-квартире ЛДП. Как предположило издание «Иомиури», политики могли обсуждать пути преодоления «сокрушительного поражения» партии.

Общаясь с журналистами, премьер-министр поспешил опровергнуть сообщения о планах уйти в отставку.

«На встрече не было абсолютно никакого обсуждения моего будущего. Я никогда не делал подобных заявлений. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности», — процитировал Исибу телеканал NHK.

Глава японского правительства отметил, что «разделяет сильное чувство кризиса», однако намерен продолжить работу в должности. По мнению журналистов, слухи о возможной отставке Исибы могут распускать внутри возглавляемой им партии.

ЛПД основали в 1955 году, она практически беспрерывно правила Японией. Представители других партий оказывались у власти лишь дважды: в 1993-1996 и в 2009-2012 годах.

В понедельник Сигэру Исиба после поражения ЛДП на выборах публично заявлял о планах продолжить работу.

«Хотя мы глубоко осознаем нашу серьезную ответственность за результаты выборов, мы должны выполнить свои обязательства перед страной и ее народом, а также гарантировать, чтобы политика не зашла в тупик», — процитировало его издание Nikkei Asia.

Курс на ультраправых

Как рассказал журналу «Эксперт» ведущий научный сотрудник Группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков, все инициативы в Японии окончательно принимает нижняя палата парламента. Провал блока Исиды в верхней палате был ожидаем. По словам эксперта, жители Японии недовольны небывалым ростом цен, ослаблением йены и нерешенными социально-экономическими проблемами. Кузьминков отметил существенное укрепление оппозиционных сил и ослабление позиций ЛДП.

«Например, ультраправая „Сансэйто“, у которой был всего 1 депутатский мандат, благодаря лозунгу „Япония прежде всего“ получила сразу 14 мест», — объяснил он.

По словам Кузьминкова, за поражение на выборах в парламент премьер-министры в Японии обычно берут ответственность на себя, после чего уходят в отставку. Однако в конкретном случае заменить Исибу попросту некем.

«Да и подходящего кандидата, то есть политика, который бы конкурировал по популярности и весу с Сигэру Исибой, в их рядах попросту нет — как и в самом правящем блоке. Мало кто позарится на премьерское кресло прямо сейчас, когда население страны всерьез раздражено, а власти вот-вот провалят торговую сделку с Трампом», — отметил собеседник «Эксперта».

Отношения с Россией улучшатся?

Кузьминков предположил, что результаты выборов в верхнюю палату парламента можно считать сигналом в пользу возможного восстановления российско-японских отношений. Мандат по итогам кампании получил влиятельные политик Мунэо Судзуки, выступающий за развитие сотрудничества с Россией. Политик занимался выстраиванием отношений с Россией еще со времен президентства Бориса Ельцина.

«При этом Судзуки — депутат с Хоккайдо, самой северной префектуры, для которой торговля с Россией была одним из основных источников дохода. Там больше всех заинтересованы в том, чтобы торговлю с нами восстановить. Впрочем, и Япония в целом в этом заинтересована: Россия для нее — единственный поставщик доступных по цене углеводородов», — подчеркнул Кузьминков.

По его мнению, антироссийскую повестку в Японии навязывали западные партнеры. Сейчас же страна взяла курс на выстраивание более гибкой внешней политики.