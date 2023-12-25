Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами. Об этом заявил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров

«Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК», — сообщил он, отвечая на вопрос о промышленном шпионаже со стороны недружественных стран.

По его словам, идет «активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны».

18 декабря ФСБ сообщила о задержании в Ижевске мужчины, который «по заданию украинской террористической организации» готовил теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии.

По данным пресс-службы ФСБ, у задержанного изъяли компоненты для изготовления СВУ, взрывчатые вещества, а также средства связи, которые содержали «переписку с украинскими координаторами преступной деятельности». Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205) и об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).