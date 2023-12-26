Из сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчезло упоминание о боях в районе Марьинки, о взятии которой накануне отчитался министр обороны России Сергей Шойгу. На это обратила внимание Русская служба «Би-би-си».

В сводке Генштаба ВСУ от 26 декабря говорится о боях в районе Новомихайловки на марьинском направлении. Боевые действия в районе самой Марьинки в отчете не упоминаются, хотя до этого украинское военной руководство сообщало о них на постоянной основе. В частности, о боях в населенном пункте говорилось в сводке Генштаба ВСУ от 25 декабря.

Шойгу доложил о переходе Марьинки под полный контроль российских войск 25 декабря на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что благодаря этому ВС России «отодвигают от Донецка» боевые подразделения украинской армии и «получают возможность выходить на более широкий оперативный простор».

В ВСУ при этом отрицают потерю Марьинки. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 25 декабря заявил в эфире национального телемарафона, что утверждать о переходе города под контроль российских войск «некорректно». По его словам, бои за Марьинку продолжаются, а украинские военные находятся в административных границах населенного пункта.

В свою очередь, российские военкоры сообщали, что российские войска после взятия Марьинки вышли на границу соседнего села Георгиевка.