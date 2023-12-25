Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о взятии Марьинки под контроль российских ВС. Бои за этот населенный пункт длились более девяти лет. Что о переходе Марьинки под контроль армии России пишут политики, военкоры и эксперты — в материале RTVI.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука:

После освобождения Марьинки украинские силы сосредоточились в районе Георгиевки. Ожидать попыток контратак на потерянный город не стоит, так как западная окраина лежит в низине, а наступление с этих позиций будет стоить ВСУ больших жертв.

Более ожидаема и логична со стороны украинских сил переброска подкреплений на юг к селу Победа и высотам в посадках к юго-востоку от населенного пункта. Основные события наверняка перенесутся на этот участок. Укрепрайон в этом селе пока еще остается под контролем ВСУ и не дает развить успех в сторону рубежа Новомихайловка — Константиновка.

Российские бойцы уже двигаются с юга, штурмуя опорные пункты противника с южной окраины Новомихайловки. Бои, судя по имеющимся видео, идут в промзоне у населенного пункта.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян:

Марьинка наша! Поклон бойцам и командирам.

Военный эксперт Борис Рожин:

Ваши ставки — через сколько дней, недель, месяцев ВСУ признают потерю Марьинки?

Военкор ВГТРК Александр Сладков:

Ну что, Марьинка наша. Пехота, ты королева войны. Почему не сообщали окончательно <…>? Реально ждали пока все точно закончится. Никак не могли взять последний дом. Уж и дачи все справа прошерстили, а дом — никак. Но, победили.

Как только ВСУ из Марьинки выдавили, украинская артиллерия начала сильно стрелять. Старая песня — запустить и уничтожить артиллерийским огнем. Надо было удержаться. Наши не только удержались, но и пошли дальше, штурмуем Георгиевку!

Военкор Семен Пегов:

Интенсивные бои за Марьинку начались весной 2022 года после взятия Мариуполя. Их сложность объяснялась тем, что Марьинка расположена на возвышенности перед которой простреливаемое пространство. За больше полутора года боев в Марьинке не осталось ни одного строения, за которое можно было бы зацепиться.

Со взятием Марьинки для ВСУ создается угроза для Курахово — это важный логистический хаб, через который идут дороги на <…> Запорожье и Угледар.

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин:

Сейчас все вышло, получилось, учли ошибки о которых я писать не буду. От Марьинки, конечно, остались рожки да ножки. Но главная новость не во взятии развалин, а в том, что наши продолжили наступление в сторону Курахово — вышли на окраины Георгиевки вдоль трассы Н-15. Если ВСУ не зацепится за Курахово, а наши еще надавят на Угледар через Водяное/Новомихайловку, сбоку, с востока, а не в лоб, через Павловку, участок фронта начнет сыпаться, а такие явления имеют мультипликационный эффект.

Телеграм-канал «Военная хроника»:

Во-первых, точка в истории этого сражения была поставлена. Взятие города позволит значительно отодвинуть украинскую артиллерию на несколько километров западнее, что существенно осложнит как стрельбу по жилым кварталам Донецка, так и контрбатарейную работу ВСУ на этом направлении вообще.

Во-вторых, географически Марьинка лежит чуть выше двух соседних сел — Максимильяновки и Георгиевки. Это усложняет оборону для ВСУ и немного упрощает дальнейшую боевую работу и продвижение для российских войск.

В-третьих, помимо того что ВСУ потратят некоторое время на создание новых огневых позиций в Максимильяновке и Георгиевке, в зону поражения российской артиллерии плотнее войдет и Курахово — крупнейший аванпост ВСУ на этом направлении. Длительное время город служит грузовым хабом и пунктом приема большого количества раненых украинских военных, но после взятия Марьинки занимать позиции там украинской армии станет сложнее.

Примечательно, что, помимо удара с востока на запад через Марьинку, фронт для ВСУ начал смещаться еще и на юго-запад. Держаться в этом районе украинским войскам было непросто и с учетом бесперебойных поставок зарубежных вооружений. Теперь, после начала проблем с отгрузками вооружений из-за границы, возможности для полноценной обороны будут существенно снижены.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков:

Ее взятие само по себе не решит исход специальной военной операции, но ее занятие является символом того, что так называемое украинское контрнаступление явно захлебнулось. Российские Вооруженные силы не просто удерживают свои позиции, но и решают задачи расширения ареала своих действий. Все это, особенно на фоне активизировавшихся разговоров и даже дискуссий на Украине о необходимости срочного проведения новой мобилизации, подчеркивает драматизм положения, в котором оказывается официальный Киев и скудность их возможностей с точки зрения дальнейшего эффективного противостояния России.

Взятие под контроль Марьинки в этом отношении для российских Вооруженных сил и для нашей страны в целом имеет большое морально-психологическое и военно-политическое значение.

Советник главы ДНР Ян Гагин:

Пятая бригада первого корпуса справилась со своей задачей. Действительно дошли до западной окраины населенного пункта, установили там свой флаг. Сейчас идут зачистки. <…> Далее будет Авдеевка, дальше будет Курахово.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин:

Это позволит отодвинуть от Донецка украинские войска, варварски обстреливающие этот город. Это серьезный результат упорных усилий Армии России.

Корреспондент Би-би-си Илья Абишев:

В случае с Марьинкой армии Шойгу достались не только руины, но и поле для маневра. Прежде всего, она получает возможность атаковать со стороны Марьинки другой опорный пункт ВСУ — расположенную к югу Новомихайловку, а в случае успеха развернуть наступление по флангам на украинский плацдарм в районе Угледара.

Поскольку бои за Новомихайловку уже начались, можно считать, что российское командование приступило к реализации этого замысла.

Ждем теперь Красногоровку и Авдеевку. Но не быстро.

Политолог Сергей Марков:

Значение Марьинки для безопасности миллиона жителей Донецка огромное. Марьинка это как Химки у Москвы.