Российская компания NtechLab готова представить технологию распознавания лиц и силуэтов людей Королевству Марокко, где пройдет Кубок африканских наций по футболу 2025 года и чемпионат мира по футболу 2030 года. Подобная технология применялась на международном турнире в России в 2018 году. Об этом корреспонденту ТАСС заявил генеральный директор компании Алексей Паламарчук.

NtechLab вместе с другими российскими компаниями принимает участие в III Международной инновационной и технологической выставке GITEX Africa, которая проходит с 14 по 16 апреля в Марракеше.

«Если марокканцы проявят интерес к нашей технологии, то мы с удовольствием поделимся с ними», — сказал Паламарчук.

По словам гендиректора компании, технология по распознавания лиц и видеоаналитика «хорошо себя зарекомендовали» на чемпионате мира 2018 года в России, обеспечив безопасность болельщикам.

Паламарчук добавил, что на выставке GITEX Africa NtechLab представит «флагманские продукты» по распознаванию лиц, силуэтов, автомобилей. По словам его словам, система распознавания лиц работает на основе искусственного интеллекта и признана «одной из самых точных в мире».

«Мы относительно недавно начали работать в Африке, но у нас уже есть проекты в Кот-д’Ивуаре и ЮАР, идет проработка проектов в Египте, Анголе, ведем переговоры с Кенией. Интерес к технологиям NtechLab есть, и он растет. Африка — очень интересное и перспективное направление, мы чувствуем востребованность нашей продукции. Если нужна доработка под особенности заказчика, то мы в соответствии с проектом можем обсудить и осуществить кастомизацию», — сказал он.

Ранее компания представила линейку «коробочных» решений для малого и среднего бизнеса. ИИ-продукт, рассчитанный на сферы обслуживания, — рестораны, АЗС, коворкинги, барбершопы — должен повысить уровень клиенториентированности и качества сервиса.