На Москву во вторник 15 июля обрушился мощный ливень. В некоторых районах города выпала месячная норма осадков. Под водой оказались шоссе, тротуары, вестибюли станций метро и даже курилка в Госдуме. Из-за погодной аномалии на столичных дорогах образовались заторы. О последствиях дождей — в материале RTVI.

Затопленные улицы и станции метро

В комитете городского хозяйства Москвы сообщили, что в отдельных районах менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Наибольшее количество зафиксировали в Северном, Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административном округах.

«Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний», — заявили коммунальщики.

Они попросили жителей столицы воздержаться от прогулок в непогоду и не укрываться под деревьями. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Горожане, которых стихия застала на улице, делились в сети фотографиями и видео подтоплений. Затопленным оказался переход на станцию Бибирево, кадры опубликовал телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы».

Добралась вода и до метро: как сообщили в столичном дептрансе, из-за ливней пришлось закрыть вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии. Пассажиров призвали пользоваться «Рижской» Калужско-Рижской линии.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — посоветовали москвичам.

В дептрансе в связи с ливнем рекомендовали воспользоваться метро. Однако и подземка не избежала последствий дождя. Телеграм-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео из вагона, по стенам которого стекала вода.

Кроме того, из-за последствий стихии временно пришлось перекрыть движение на Дмитровском шоссе, на внешней стороне МКАД и в районе 1-го Красовского проезда.

«Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения движения на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, в районе Лужнецкой эстакады, а также в районе Тульской эстакады в оба направления», — рассказали в ведомстве.

Под ударом «Патрики», курилка Госдумы и другие места

Вода хлынула и на Патриаршие пруды. Проезжавшие машины оказывались в ней почти по самые стекла. Видео опубликовал телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы». На проспекте Мира, как отметил телеграм-канал «Москва — это интересно», машины почти ушли под воду.

Как сообщил корреспондент РБК, затопило и курилку Госдумы на Охотном ряду. Большая часть отведенного под курение места оказалась под водой.

«В Москве наблюдаются сильные дождевые осадки. Оперативные бригады «Мосводостока» дежурят по всему городу, в том числе на шоссе и магистралях, вблизи остановок общественного транспорта», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Там добавили, что основной объем поверхностных вод уходит в водосточную сеть. В случае необходимости коммунальщики подключают к работе откачивающую технику.

В «Мосводостоке» позже уточнили, что из-за мощного ливня переполнился коллектор реки Лихоборки под Дмитровским шоссе. Позже уровень реки начал приходить в норму, вода с проезжей части начала уходить в водосточную сеть.

«Взрывная конвекция»

О небольшом похолодании и дождях утром 15 июля предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на метр квадратный», — предупреждал синоптик.

И прогнозы сбылись. Москву накрыли мощные ливни. Как рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, дожди не покинут столицу до конца недели.

«Сегодня и вплоть до пятницы включительно есть вероятность грозовых дождей с порывистым ветром. Наиболее сильные дожди во вторник и среду. Это будут осадки мозаичного характера. В утренние часы преимущественно без осадков», — уточнил он.

Причину аномальных ливней агентству «Москва» объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас период самой жаркой погоды, и солнечная энергия способствует возникновению конвективных процессов. Вчера громыхали грозы в отдельных местах, а связано это с тем, что это взрывная конвекция приводила к тому, что верхняя граница облаков составляла около 15 километров, а на 90% территории московского региона не было никаких осадков», — рассказал синоптик.

Ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала, что после дождей 15 и 16 июля в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление без осадков.