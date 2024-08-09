Власти Венесуэлы решили на 10 дней приостановить работу социальной сети Х (бывшего Twitter) на фоне волнений по поводу прошедших в стране президентских выборов. Владелец Х Илон Маск в ответ в шутку пригрозил «подпалить» усы венесуэльского президента Николаса Мадуро космическим лазером.

Как передает Reuters, Мадуро обвинил Маска в «разжигании ненависти, гражданской войны и смерти». Он сообщил, что подписал резолюцию, представленную Национальной комиссией по телекоммуникациям, которая решила «вывести социальную сеть X, ранее известную как Twitter, из обращения на 10 дней».

«X, убирайтесь из Венесуэлы на 10 дней!» — заявил Мадуро.

Маска после этого спросили в возглавляемой им соцсети, готовит ли он теперь свои «космические лазеры».

«Мы подпалим ему [Мадуро] усы из космоса!» — пошутил Маск в ответ.

Маск и Мадуро ранее уже обменивались колкостями: в частности, владелец Х сравнивал президента Венесуэлы с ослом, а тот, в свою очередь, обвинял Маска в причастности к неудавшейся попытке госпереворота в его стране.

Ранее на этой неделе Мадуро призвал своих сторонников отказаться от использования мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Meta, выбрав взамен Telegram или WeChat. По словам президента Венесуэлы, «фашисты» используют WhatsApp для рассылки угроз семьям военных и полицейских.

28 июля в Венесуэле состоялись президентские выборы, победителем которых был объявлен Мадуро. Национальный избирательный совет страны по итогам обработки 96,87% бюллетеней заявил, что за действующего президента проголосовали 51,95% избирателей. Оппозиция Венесуэлы не признала результаты выборов, в стране начались массовые беспорядки.

Маск, комментируя итоги президентских выборов, написал в своей соцсети: «Позор диктатору Мадуро». Президент Венесуэлы в ответ назвал американского предпринимателя «олицетворением фашистской идеологии».