Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что к концу 2025 года возможности новых моделей искусственного интеллекта (ИИ) превзойдут человека, его слова приводит Financial Times.

«Я предполагаю, что, вероятно, где-то в конце следующего года появится ИИ, который будет умнее любого человека», — заявил Маск.

По его словам, в ближайшие пять лет способности ИИ, вероятно, превзойдут возможности всех людей вместе взятых.

При этом прогноз Маска опережает графики, о которых предприниматель говорил ранее. В прошлом году он заявил, что «полный» ИИ будет достигнут к 2029 году. Financial Times отмечает, что некоторые из самых смелых заявлений бизнесмена, например, выпуск самоуправляемых Tesla или посадка ракеты на Марс, еще не были реализованы.

В марте газета The New York Times (NYT) сообщила, что Маск опубликовал исходный код чат-бота Grok, который разработала основанная им компания xAI. Издание назвало его «последним залпом» Маска в войне с OpenAI — разработчиком чат-бота ChatGPT, а также очередным шагом предпринимателя в борьбе за контроль над будущим искусственного интеллекта.

В конце февраля Маск подал в суд на OpenAI, ее главу Сэма Альтмана и президента Грегори Брокмана, сообщив, что те отказались от первоначальной миссии OpenAI по разработке ИИ «на благо человечества», а не ради прибыли.

Миллиардер тогда назвал OpenAI де-факто подразделением Microsoft. Как говорилось в его иске, изначально соглашение о создании OpenAI предполагало, что структура будет некоммерческой и что технология будет иметь открытый исходный код.

В начале февраля команда ученых из Стэнфордского Университета провела эксперимент над нейросетями, во время которого популярные чат-боты должны были принимать важные решения от имени государства в игровой симуляции военных действий. В результате ИИ решил применить ядерное оружие. Особенно жестокой и сложно прогнозируемой моделью оказалась GPT-4 Base от OpenAI.