Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электрокар Tesla Cybertruck. Гендиректор Tesla Motors прокомментировал пост одного из пользователей соцсети X, который написал, что бизнесмен поставил свой электропикап «врагу США, который находится под санкциями».

«Вы серьезно настолько отсталый, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Потрясающе», — написал Маск.

Предприниматель также добавил, что это еще один пример того, «насколько лживы традиционные СМИ».

Пользователь X, под постом которого Маск оставил комментарий, задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Поинте, если «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях» в страну под американскими санкциями и «открыто работает против США».

17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от «уважаемого Илона Маска» кибертрак Tesla. Он также испытал электромобиль и заявил, что машина будет передана бойцам в зону специальной военной операции. Cybertruck Tesla, по его словам, — «мощный проект» и, «несомненно, один из самых лучших автомобилей в мире». «Я в эту машину буквально влюбился», — признается глава Чечни.

Кадыров выразил «искреннюю благодарность» Маску, которого назвал «великим человеком», «сильнейшим гением современности и специалистом», пригласив его приехать в Грозный и пообещав встретить «как самого дорогого гостя».

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк, его грузоподъемность составляет порядка 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать до 500 миль (около 804 км). Цена кибертрака сейчас начинается от $100 тысяч. В Tesla говорили, что в 2025 году ее клиенты смогут купить более дешевый вариант чуть более чем за $60 тысяч. Дальность хода электропикапа достигает 512 км, максимальная скорость — 180 км/час. Электромобиль полноприводный, оснащен 600-сильной системой и разгоняется до 96 км/ч за 4,1 сек.