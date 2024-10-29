В Ставрополе произошло массовое отравление курсантов филиала Краснодарского университета МВД. По данным регионального Минздрава, был госпитализирован 21 человек. Источник «Известий» утверждает, что в больницу забрали 22 первокурсника.

Минздрав Ставропольского края сообщил, что состояние всех поступивших оценивается как стабильное. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как отмечает телеграм-канал Mash, пострадавшим от 17 до 19 лет. По утверждению канала, они были госпитализированы с острой кишечной инфекцией сразу после завтрака. Сначала на недомогание пожаловались трое, ближе к обеду симптомы проявились и у остальных пострадавших. У всех наблюдалась слабость, тошнота и рвота. «Предварительная причина — сальмонеллез», — сказано в сообщении канала.

В ставропольской прокуратуре уточнили, что МВД проводит проверку опубликованной в СМИ информации об отравлении курсантов. «Будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации, а также контролирующих органов», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Проверку также начали в Следственном комитете, рассказали РБК в управлении СК по региону. Она ведется по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Зампреда комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов в разговоре с NEWS.RU предположил, что Роспотребнадзор сейчас «только и занимается» этой ситуацией.

«Проверка 100% будет проведена. Если есть вспышка, Роспотребнадзор будет реагировать и заниматься этим делом, без внимания оно точно не останется», — рассказал Леонов.

В начале октября стало известно об отравлении более 30 учащихся екатеринбургской школы №79. Их госпитализировали со рвотой и общим недомоганием. Родители школьников предполагали, что причиной отравления стали котлеты из свинины, которые детям давали на обед в школьной столовой.

При этом издание Е1 отмечало, что плохо себя чувствовали и те учащиеся, которые не питались школьными обедами. По другой версии, причиной появления болезненных симптомов мог стать «кишечный грипп».

Позднее близкий к региональному управлению Роспотребнадзора источник сообщил URA.RU, что у сотрудника школьной столовой был выявлен норовирус. Эту информацию подтвердили и в Минздраве Свердловской области.

В ведомстве подчеркнули, что причиной распространения инфекции могло стать нарушение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. В результате кухонного работника отстранили от работы, учебном заведении была проведена дезинфекция с лабораторным контролем качества, отмечало издание «КП — Екатеринбург».