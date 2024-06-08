Центральный районный суд Кемерова арестовал двух фигурантов дела о ДТП с трамваями — мастера «Кемеровской электротранспортной компании» (КЭТК) Тимура Хакимова и гендиректора Павла Мальцева, сообщает РИА Новости. Обвиняемые просили отправить их под домашний арест.

Тимура Хакимова арестовали до 6 августа по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 238 УК). По версии следствия, мастер допустил на линию трамвай с техническими неисправностями тормозной системы. В результате 6 июня произошла авария, в результате которой один человек погиб, 140 пострадали.

Сам Хакимов вину не признал. Как передает ТАСС, в разговоре с журналистами он заявил, что не проводил осмотр трамвая, а только «поставил печать». Осмотром транспортного средства, по его словам, занимался слесарь.

На заседании Хакимов попросил назначить ему домашний арест и пообещал, что не будет оказывать давление на других фигурантов дела, пишет «Коммерсант». Однако судья отправил мужчину в СИЗО, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. Его также поддержали областная прокуратура и присутствовавшие на заседании четверо потерпевших, уточнило РИА Новости.

Директора КЭТК Павла Мальцева также отправили под арест до 6 августа. Он, как и Хакимов, просил оставить его под домашним арестом и заявлял, что не намерен скрываться от следствия и каким-либо образом препятствовать следственным действиям. Мальцев признал свою вину, однако от дачи показаний отказался, подчеркнул следователь.

Следственное управление СКР по Кемеровской области 7 июня сообщило о допросе сотрудников КЭТК, обысках в домах обвиняемых и в самой организации, во время которых была изъята необходимая документация.

В отношении пока не установленных должностных лиц управления транспорта и администрации Кемерово возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК). По версии следствия, они своевременно не приняли «достаточных мер» по контролю за деятельностью КЭТК и другими подведомственными организациями, что привело к аварии.

Главное управление МВД по региону сообщило о возбуждении третьего уголовного дела по факту ДТП с трамваями — о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК).

Столкновение двух трамваев

Утром 6 июня в Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая. Один из них набрал скорость и врезался в другой, который стоял на остановке на мосту. Двери двигавшегося состава распахнулись, и на повороте двое пассажиров вылетели из него на проезжую часть. Один человек погиб.

Телеграм-канал Baza публиковал видео из водительской кабины трамвая, потерявшего управление. 23-летняя вагоновожатая пыталась остановить транспортное средство, но, «судя по всему, сил у нее не хватило», предположила Baza. Запись продолжается до момента столкновения трамваев.

В результате произошедшего вагоновожатая была доставлена в больницу с переломами ног, отмечает канал. Всего пострадали 140 человек.

Женщина, находившаяся в момент ДТП в трамвае, в беседе с ТАСС рассказала, что перед аварией в салоне появился запах горелых колодок. «[Пассажиры] окончательно поняли, что что-то не так, когда он [трамвай] начал на полной скорости нестись по всем поворотам, когда заносило трамвай в одну и в другую сторону», — рассказала она.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов признал, что износ городских трамваев составляет 80-90%.