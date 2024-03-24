Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Осколки снаряда повредили помещение мастерской белгородского художника.

По данным ведомства, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отражена около 17:50 мск. Губернатор региона Вячеслав Гладков в то же время сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Спустя час ее отменили.

В результате атаки на Белгородскую область пострадали четыре человека, сообщает Гладков. Один из них получил проникающее осколочное ранение грудной клетки.

«Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт», — написал Гладков в своем телегам-канале.

Один из осколков попал в мастерскую местного художника-пейзажиста Григория Новикова, рассказал Гладков. Во время обстрела его в мастерской не было, он не пострадал.

«Когда стекло залетело, я думал, что в стену куда-то, потому что тут сразу столб пыли, мне даже не видно было, что окна нету. Я был уверен, что где-то сквозь стену пролетело, но обошлось только стеклом», — описывает произошедшее Новиков.

Также в Белгороде различные повреждения получили 22 квартиры в семи многоэтажках, семь частных домов, один хозяйственный субъект и 11 автомобилей.

Один из снарядов ВСУ попал в общежитие белгородского университета БГТУ имени Шухова. Пострадала одна из комнат студентов, писал «Бел.Ру». Телеграм-канал также отмечал, что на территорию здания никого не пускают — на место происшествия приехали аварийные службы.

В селе Никольское в Белгородском районе в результате атаки повреждена кровля одного из частных домов и автомобиль, в селе Таврово — кровли двух домов. На местах происшествия работают оперативные службы, уточнил Гладков.