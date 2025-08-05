Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов в телеграм-канале.

«Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», — говорится в сообщении

4 августа Кадырова отмечала свой день рождения и Даудов навестил мать главы Чечни. Он назвал ее человеком с большим сердцем, сильным характером и редким сочетанием мудрости, терпения и милосердия.

Даудов напомнил, что после гибели первого президента Чеченской республики Ахмата-хаджи Кадырова Аймани возглавила Региональный общественный фонд имени первого президента ЧР.

«С того дня она посвятила себя служению людям — заботе о сиротах, больных, одиноких, нуждающихся и тех, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах», — сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года наградил Кадырову орденом Почета за активную общественную деятельность. Тогда Рамзан Кадров поблагодарил главу государства за награду и отметил, что с первых дней начала проведения военной операции фонд, которым руководит его мать, на регулярной основе отправляет гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий, а также военнослужащим.

«На одни только медикаменты и оборудование для больниц потрачено более 100 млн рублей, не говоря уже о других расходах», — написал глава Чечни в телеграм-канале.

У Кадыровой также есть и другие награды, в их числе «Орден Дружбы» от Донецкой и Луганской народных республик.

4 августа департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Чечни сообщил, что 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова назначили куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от республики. Решение было принято на встрече по координации помощи жителям Палестины.