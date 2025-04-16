Центральный районный суд Красноярска арестовал 29-летнюю жительницу Канска, обвиняемую в убийстве троих детей. Об этом сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным РЕН ТВ и других СМИ, обвиняемую зовут Валентина Мытько. Женщина признала вину в суде, но заявила, что не помнит события того дня и «попросила суд простить ее за убийство», сообщает региональная прокуратура.

Судебно-психиатрическая экспертиза установит, осознавала ли женщина свои действия в момент убийства и могла ли ими управлять. В СИЗО ей будет оказано психиатрическое лечение.

По версии следствия, 14 апреля обвиняемая убила четырехлетнюю дочь и двух сыновей в возрасте 8 лет и семи месяцев. Четвертый ребенок не пострадал. По одним данным, он находился в школе, а когда вернулся, стал свидетелем последствий расправы. По другим данным, мальчик был в доме, но не видел самого убийства.

Старший помощник руководителя регионального управления СК Юлия Арбузова говорила, что после расправы женщина взяла сына и пошла с ним к родителям, которым во всем призналась. Выживший ребенок находится у бабушки, ему оказывают психологическую помощь.

Подробности убийства

Как утверждает СК, на допросе женщина рассказала, что дочь задушила, а сыновьям нанесла удары топором. Убить четвертого ребенка у нее «не хватило сил», сообщили ТАСС в правоохранительных органах со ссылкой на данные предварительного допроса обвиняемой.

На суде по избранию меры пресечения выяснилось, что женщина отрубила голову семимесячному сыну и поставила ее в сервант, «чтобы показать своим родителям», передает «7 канал Красноярск». Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика — на улице, двух других детей — в летней комнате, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

На суде женщина «вела себя отстраненно и с большими паузами отвечала на вопросы судьи», отмечает «7 канал». На один из вопросов она заявила, что «разговаривает на другом языке». Также обвиняемая поинтересовалась, как она может скрыться от суда.

По данным ТАСС, в сентябре 2024 года женщине поставили диагноз «параноидальная шизофрения». Источник NGS24.RU в свою очередь утверждает, что она только раз посещала психиатра в 2019 году, но больше за помощью не обращалась. Следователь по делу сообщил на суде, что у матери нет психиатрического диагноза.

В прокуратуре заявили, что «нездоровое поведение женщины было замечено незадолго до родов во время госпитализации в связи с сохранением беременности».

«Несмотря на наличие сведений о психическом заболевании матери, это не было учтено в профилактической работе с семьей», — добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела об убийстве с особой жестокостью (п.п. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК) и о халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч. 3 ст. 293 УК).

Глава СК Александр Бастрыкин поручил «дать жесткую оценку» работе сотрудников системы профилактики, «ненадлежащим образом выполнявших свои обязанности и не принявших своевременных мер» для предотвращения трагедии.

«За пределами дома ее ждет зло»

С октября 2024 года вся семья состояла на профилактическом учете. Отец детей привлекался к административной ответственности за избиение семилетнего сына.

По словам мужчины, его жена в последнее время часто уходила из дома, и жаловалась на усталость. При этом, как утверждает отец, она обращалась с детьми хорошо, ругала только за проступки и никогда не выказывала желания их убить. Вечером накануне трагедии женщина попросила у мужа прощения, «не объяснив, за что».

«Он всегда говорил ей о том, что за пределами дома ее ждет зло», — утверждает источник ТАСС.

По его данным, семья с соседями не общалась, посещала баптистскую церковь. Муж Мытько в свою очередь отрицал это в суде, заявив, что «в семье все православные», пишет NGS24.RU.

«Московский комсомолец» приводит рассказ неназванной знакомой Валентины Мытько, по словам которой та «жила в аду». Собеседница издания утверждает, что обвиняемая «росла в фанатично верующей» многодетной семье, ее мать запрещала домочадцам пользоваться техникой, «жили впроголодь».

Замуж Валентина вышла «против ее воли», мужа она «очень боялась», утверждает источник МК.