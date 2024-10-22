К 14 городам на Дальнем Востоке возможен подход мощного цунами, говорится на сайте МЧС России. По данным ведомства, речь идет об участках берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — сказано в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что основным поражающим фактором при цунами являются мощные, высокие волны, обрушивающиеся на побережье.

«Они распространяются с большой скоростью (от 50 до 1000 км/ч). Опасность цунами заключается еще и в том, что за первой волной следует, как правило, ряд повторных, более мощных», — пояснили в ведомстве.

Интенсивность цунами оценивается по условной шестибалльной шкале.

«Сильное» цунами начинается с четырех баллов, когда затапливается побережье и повреждения получают прибрежные постройки. Также на сушу выбрасывает крупные парусные и небольшие моторные суда, а затем снова смываются в море. При такой отметке возможны человеческие жертвы.

«Очень сильное» цунами оценивается к пяти баллам — когда затоплены приморские территории, волноломы и молы сильно повреждены, а также выброшены на берег крупные суда. Кроме того, велик ущерб и во внутренних частях побережья. Здания и сооружения имеют сильные, средние и слабые разрушения в зависимости от удаленности от берега. В устьях рек высокие штормовые нагоны воды, имеются жертвы.

Шестибалльное цунами называется «катастрофическим». При такой силе наблюдается полное опустошение побережья и приморских территорий, суша затоплена на значительные расстояния вглубь.

На сайте МЧС говорится, что особенно опасны цунами для поселков, городов и сооружений, находящихся на низменных берегах океана, а также на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняют большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на 2 — 3 км от моря.