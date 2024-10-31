В многоквартирном жилом доме в Черкесске произошла «вспышка паров газовоздушной смеси», сообщило региональное МЧС . По данным ведомства, погиб один человек.

«По предварительной информации, имеются разрушения на 4 и 5 этаже. Один человек погиб. Силами пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировано порядка 50 человек. Всего на ликвидацию последствий происшествия привлечены 67 человек и 22 единицы техники», — сказано в сообщении ведомства.



RT писал, что на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета России (СКР). По данным Baza, под завалами еще могут быть люди.

SHOT отмечает, что в результате взрыва разрушена часть кровли, пострадали несколько квартир.



Позже Baza уточнил, что из-под завалов вытащили семь человек. По данным канала, у всех травмы средней и тяжелой степени, среди пострадавших есть один ребенок.

О взрыве газа в одном из пятиэтажных домов на улице Лободина в Черкесске стало известно утром в четверг, 31 октября.