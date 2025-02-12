С дрейфующей в Охотском море льдины были спасены все рыбаки, в общей сложности 139 человек, передает пресс-служба МЧС России. При этом изначально сообщалось, что на льдине находилось 300 рыбаков.

На юге Сахалин 12 февраля оторвало льдину, на которой собрались рыбаки. 10-метровая трещина образовалась от села Мальки до устья реки Долинка.

Изначально сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков, при этом в ведомстве заявили, что что часть мужчин отказывается покидать льдину.

На опубликованном МЧС видео слышно, как спасатель задает вопросы: «Вы не будете улетать? Вы уходить не будете со льда?».

«Мы поедем все вместе», — отвечает ему рыбак.

В конце видео сотрудник МЧС показывает группы из не более 15 человек, которые отказали покидать льдину.

В спасательной операции были задействованы 31 человека, 17 единиц техники, а также вертолет Ми-8.

Накануне МЧС Сахалинской области предупреждало, что выход на лед запрещен.

Аналогичный инцидент произошел в феврале прошлого года, тогда на дрейфующей льдине оказалось 82 рыбака. Льдина оторвалась в районе села Стародубовское, люди находились в километре от берега в море.