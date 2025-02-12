Сотрудники МЧС начали эвакуировать с помощью вертолета Ми-8 и судна на воздушной подушке «Хивус» рыбаков, которые дрейфуют на льдине в Охотском море. При этом, как сообщает ведомство, некоторые рыбаки отказываются покидать льдину.

«Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова», — передает пресс-служба МЧС.

На опубликованном МЧС видео слышно, как спасатель задает вопросы: «Вы не будете улетать? Вы уходить не будете со льда?».

«Мы поедем все вместе», — отвечает ему рыбак.

В конце видео сотрудник МЧС показывает группы из не более 15 человек, которые отказали покидать льдину.

На юге острова Сахалин оторвало льдину, на которой рыбачили около 300 человек, и уносит ее в Охотское море. 10-метровая трещина образовалась от села Мальки до устья реки Долинка.

МЧС России уточнило, что спасатели эвакуировали уже 109 человек: 44 рыбака на вертолете Ми-8; 65 — с помощью плавсредств.

Накануне МЧС Сахалинской области предупреждало, что выход на лед запрещен.

«По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 12 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается сплоченный дрейфующий лед. Выход на лед запрещен», — сообщало ведомство в телеграм-канале.

Аналогичное ЧП произошло в феврале 2024 года, тогда на дрейфующей льдине оказалось 82 рыбака. Льдина оторвалась в районе села Стародубовское, люди находились в километре от берега в море.