В Санкт-Петербурге медбрата Максима Асрияна приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку пожога военкомата. Первый Западный окружной военный суд постановил, что первые 2,5 года осужденный проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов города

По ее информации, Асриян признан виновным по двум статьям — 275 УК РФ (госизмена) и ч. 1 ст. 205 с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на совершение теракта). Прокурор запрашивал для подсудимого 14 лет колонии. Асриян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В октябре 2022 года Асрияна задержали за попытку поджечь военкомат во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Молодой человек принес бутылки с зажигательной смесью к зданию военкомата, но не стал осуществлять задуманное, так как у военного комиссариата находилась охрана. На допросе Асриян признался, что планировал поджог.

По версии следствия, задержанный придерживался экстремистских взглядов и был недоволен государственной политикой, в частности проведением спецоперации на Украине. Это подтолкнуло Асрияна на преступление «с целью устрашения населения и причинения значительного имущественного ущерба», следует из материалов дела.

Как писала «Фонтанка», Асриян стал первым в Санкт-Петербурге, кому за покушение на военный комиссариат вменили статью о совершении теракта.

Ранее в ФСБ сообщали о попытках покушения на военкоматы в разных регионах России. В декабре 2023 года полиция задержала подозреваемого в попытке устроить террористический акт в призывном пункте военного комиссариата Октябрьского и Центрального административного округа Новосибирска. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Летом 2023 года правоохранительные органы пресекли серию покушений на военкоматы, которые совершали пожилые люди. В июле в Волгограде 82-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат при помощи бутылки с зажигательной смесью. В том же месяце в Казани за аналогичные действия полицейские задержали 62-летнюю женщину.