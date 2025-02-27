Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, избранный главой Союза писателей, провел выборы членов правления организации. Об этом пишет РБК.

В правление союза вошли 50 человек, среди которых — писатели Игорь Волгин, Сергей Лукьяненко, Сергей Минаев, Захар Прилепин и Александр Проханов, а также поэт Евгений Рейн, режиссеры Константин Богомолов и Карен Шахназаров, а также директор Литературного музея Дмитрий Бак.

Членами секретариата Союза писателей стали глава Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда, бывший председатель союза Николай Иванов, режиссер Никита Михалков и митрополит Тихон (Георгий Шевкунов).

«Мы сориентированы на консолидацию на базе союза всех творческих сил <…> приглашаем работать с нами всех тех, кто стратегически разделят наши взгляды, проще говоря, всех тех, кто за Россию», — заявил Мединский, комментируя участие лиц, которые уже состоят в других союзах.

Главой высшего творческого совета был избран поэт и прозаик Владимир Крупин, автор повести «Живая вода», главой ревизионной комиссии стал первый заместитель министра культуры, руководитель Института культурного наследия имени академика Лихачева Владимир Аристархов.

Среди задач Союза писателей Мединский назвал активное участие в формировании книжного рынка, участие в «очищении магазинов от низкопробного чтива» и помощь в продвижении государственных интересов.

«Следует разобраться с обилием переводной литературы, зачастую не то чтобы низкокачественной, а даже гнусной. Особенно эта проблема актуальна в сфере детской литературы», — отметил он.

Помимо этого, новый глава Союза писателей выступил с идеей пригласить в организацию блогеров, организовать ревизию приватизации собственности и создать новый сайт союза.

«Главная задача — сделать обновленный, а в перспективе объединенный союз авторитетной и влиятельной организацией, членством в которой каждый будет гордиться и членства в которой будут добиваться», — заявил Мединский.

Ранее сообщалось, что Мединский был избран председателем союза в ходе XVII внеочередного съезда организации, где выступил в качестве единственного кандидата на эту должность. Срок его полномочий составляет пять лет.