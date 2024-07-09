Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». В четвертьфинале он обыграл первую ракетку мира — итальянца Янника Синнера.

Встреча Медведева и Синнера продлилась четыре часа и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

«Я знал, что если мне нужно побеждать Янника, то это будет тяжелый матч. В какой‑то момент он чувствовал себя не очень хорошо, но я понимал, что его отпустит. Так и произошло. Рад, что показал хорошие розыгрыши и победил», — рассказал Медведев Матч ТВ.

Спортсмен добавил, что в какой-то момент встречи понял, что ему необходимо играть по-другому, чтобы соперник «больше двигался и страдал».

«Потом он [Синнер] разбегался и начал играть во всю силу. Рад, что сумел выйти из тяжелой ситуации в третьем сете, когда у Янника было два сетбола», — пояснил Медведев.

До этого российский теннисист проигрывал итальянцу пять раз подряд. Теперь счет их личных встреч стал 7:5 в пользу Медведева.

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира, Медведев добился уникального достижения после победы над первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером, в четвертьфинале Уимблдона-2024, отмечает спортивный интернет-портал «Чемпионат».

«Медведев стал единственным теннисистом, которому удалось обыграть первую тройку рейтинга ATP, Янника Синнера, Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, на турнирах “Большого шлема”», — пишет портал.

Примечательно, что это уже вторая победа Медведева в полуфинале Уимблдона.

Следующим соперником Медведева на Уимблдоне будет победитель пары Карлос Алькарас (Испания, №3) — Томми Пол (США, №13).

Турнир завершится 14 июля. Общий призовой фонд составляет £50 млн.