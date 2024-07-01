Российские теннисисты — Андрей Рублев, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Карен Хачанов и Людмила Самсонова — отказались от участия в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмены отклонили приглашения после допуска со стороны специальной комиссии. Ранее Матч ТВ сообщал, что Рублев пропустит Олимпиаду по медицинским показаниям.

«Андрею [Рублеву] требуется операция, он пропустит Игры в Париже по медицинским показаниям. Это не что‑то внезапное, вопрос с хирургическим вмешательством назрел давно», — рассказал в беседе с каналом близкий к теннисисту источник.

Анна Калинская, по данным «Чемпионата», во время Игр будет участвовать в турнире категории WTA-500 в Вашингтоне. Он будет проходить с 29 июля по 4 августа.

На турнире WTA в Вашингтоне также сыграет Дарья Касаткина, отмечает МАТЧ ТВ. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что теннисистка пропустит Олимпиаду-2024 по личным соображениям и в связи с желанием зарабатывать. В заявку на участие в Играх от Федерации тенниса России она включена не была.

Среди прочего, Матч ТВ указывал, что Игры в Париже по состоянию здоровья может пропустить Карен Хачанов. 15 июня собеседник канала сообщал, что спортсмен консультируется с врачами из-за возможной травмы паха.

«Разбилась пара Рублев/Хачанов, поэтому на Олимпиаде в паре будут играть Даниил Медведев/Роман Сафиуллин или Медведев/Хачанов», — предполагал источник.

Людмила Самсонова, как указывает Матч ТВ, отказалась от участия в Играх по собственной инициативе. «В такой ситуации на Играх могла бы выступить Павлюченкова, но она на данный момент тоже не хочет ехать. Состав у россиянок может быть по‑настоящему молодежным», — пояснил собеседник канала.

Согласно сайту МОК, приглашение на участие в Олимпиаде приняли Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер.

Российские спортсмены на Олимпиаде-2024

В январе 2023 года МОК заявил о возможности допуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом. Причиной стало заявление специальных докладчиков ООН по правам человека, которые выразили обеспокоенность возможной дискриминацией спортсменов.

Исполком МОК тогда отмечал, что «ни одному спортсмену нельзя запрещать участие в соревнованиях только из-за его паспорта», а правительства «не должны решать, какие спортсмены и в каких соревнованиях могут участвовать, а какие — нет». Однако власти более 30 стран выступили против такого подхода.

В декабре 2023 года МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до летних Олимпийских игр в Париже 2024 года в нейтральном статусе. Участвовать в церемонии открытия Игр им запретили. МОК разослал приглашения для участия в Играх 16 российским спортсменам. Кто вошел в этот список, можно узнать здесь.

В марте глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал теннисистов, которые собираются принять участие в Играх-2024, «командой иноагентов». По его словам, они «большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО».

Поздняков отметил, что с уважением относится к «достижениям мастеров на кортах», но с человеческой и гражданской точек зрения их подходы «к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. С 28 августа по 8 сентября на тех же площадках состоятся Паралимпийские игры.