Только 40% россиян поддержали бы решение родственника или близкого человека подписать контракт с Минобороны и отравиться в зону военной операции на Украине, свидетельствуют результаты исследования «Левада-Центра»*. Вместе с тем уровень поддержки действий российских ВС на Украине остается высоким (76%, из которых 45% «определенно поддерживают», 31% — «скорее поддерживают»).

Чаще других подписание близким контракта на участие в боевых действиях на Украине одобрили бы респонденты мужского пола (48%), опрошенные в возрасте от 55 лет (51%), проживающие в Москве (50%) и те, кто доверяют телевидению как источнику информации (50%).

Помимо того, решение об отправке в зону СВО чаще склонны одобрить люди, считающие, что положение дел в стране развивается «в правильном направлении» (48%), а также поддерживающие деятельность Владимира Путина на посту президента (43%).

Против подписания близкими контракта для участия в российско-украинском конфликте выступили бы 42% опрошенных, 17% затруднились с ответом, еще 1% отказался отвечать.

Внимательно следить за событиями на Украине продолжают 52% респондентов (из них 21% — «очень внимательно», 31% — «довольно внимательно»), еще треть опрошенных (32%) следит без особого внимания, 15% не следят вовсе, показало исследование.

Внимательнее всего за конфликтом следят мужчины (56%), опрошенные старшего возраста (70% среди опрошенных от 55 лет) и малообеспеченные респонденты (60% среди тех, кому едва хватает на еду). Помимо того, внимание проявляют те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность Путина (55%) и телезрители (60%).

Менее внимательно за событиями вокруг Украины следят женщины, люди в возрасте до 24 лет, респонденты, которым едва хватает на одежду, те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, те, кто не одобряет деятельность действующего президента.

Уровень поддержки действий российских военных оказался наиболее высоким среди мужчин (82%), опрошенных в возрасте от 55 лет (81%), москвичей (84%), людей, доверяющих телевизору как источнику информации (86%).

На один процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем возросло число опрошенных, которые выступают за мирные переговоры — до 55% (из них 24% за то, чтобы «определенно начать» переговоры, 31% — за то, чтобы «скорее начать»).

В то же время доля сторонников продолжения военных действий снизилась в октябре до 36% (в сентябре этот показатель был на уровне 39%), утверждает «Левада-Центр»*.

Опрос проводился с 24 по 30 октября среди городского и сельского населения в 137 населенных пунктах в 50 регионах. В исследовании приняли участие 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Респондентов опрашивали на дому методом личного интервью.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов