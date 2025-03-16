Число жертв пожара в ночном клубе Club Pulse в городе Кочани на востоке Северной Македонии выросло до 59 человек, травмы различной степени тяжести получили 155 посетителей, передает Associated Press. Ранее местные СМИ сообщали, что погиб по меньшей мере 51 человек и около сотни пострадали.

В ходе расследования, начатого полицией, задержаны 15 человек, включая владельца заведения. Предварительная проверка показала, что клуб работал «без надлежащей лицензии». Министр внутренних дел страны Панче Тошковски заявил, что количество посетителей было как минимум вдвое больше официальной вместимости в 250 человек.

«У нас есть основания подозревать, что в этом деле имеют место взяточничество и коррупция», — заявил он журналистам, отказавшись поделиться подробностями.

Пожар привел к частичному обрушению крыши одноэтажного здания клуба, на месте которого остались обугленные обломки деревянных балок и мусора. Полиция оцепила место происшествия и отправила туда группы криминалистов для сбора улик в рамках расследования, в котором участвуют государственные прокуроры.

Городские чиновники сообщили, что большинство жертв пожара погибло при попытке добраться до единственного выхода из помещения, где загорелся потолок и возникла давка. На видеозаписи с концерта группы DNA, проходившего в клубе в ночь на 16 марта, видно, как на сцене взрывается пиротехника, ударяясь о потолок, после чего внутри клуба воцаряется хаос: молодые люди бегут сквозь дым, а музыканты призывают их как можно быстрее покинуть помещение.

«Мы даже пытались выбраться через туалет, но там решетки (на окнах). Мне как-то удалось выбраться. Я упала с лестницы, и они меня топтали. <…> Я едва осталась жива и еле могла дышать», — рассказала 19-летняя Мария Тасева, получившая травму головы.

Правительство Северной Македонии приняло предложения помощи от нескольких соседних стран, включая Болгарию, Грецию, Сербию и Турцию, чьи больницы готовы принять пациентов с тяжелыми травмами. Сербия и Болгария также направили в Кочани бригады парамедиков, чтобы они могли помочь коллегам на месте. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, получив ожоги и отравившись угарным газом.

Президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова навестила молодых людей, пострадавших от ожогов, в больнице в Скопье и поговорила с их родителями, ждущими вестей снаружи здания. «Это ужасно… трудно поверить, как это произошло», — сказала она, ее голос прерывался от волнения.

Пиротехника часто становилась причиной смертельных пожаров в ночных клубах. В 2015 году в клубе Colectiv в Бухаресте (Румыния) при таком инциденте погибли 64 человека. В 2009 году в Перми из-за пиротехники загорелся ночной клуб «Хромая лошадь», жертвами ЧП стали 156 человек.