Жители Краснодара в субботу, 20 июля, перекрыли улицу в знак протеста из-за отключения водо- и электроснабжения. К протестующим присоединился мэр города Евгений Наумов, заверив, что не уедет с места, пока людям не вернут свет.

По сообщению местного издания 93.RU, люди перекрыли улицу Краеведа Соловьева, жалуясь, что в жару им приходится сутками сидеть без электроэнергии и воды. В знак протеста против бездействия коммунальщиков они принялись переходить проезжую часть туда-обратно и скандировать «Дайте свет!», пишет издание.

«Каждый день отключали свет, каждый день. Сутки света не было сейчас, жара 40+, домов 10-15 — нет света, в каждом доме по 600 квартир», — рассказал один из участников протеста телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По словам корреспондента РБК Краснодар, в жилой комплекс «Краски» уже вернули электричество, но жители ЖК «Атлант», «Дружный», «Дружный 2», «Ред» и «Титаны» в 16:20 мск по-прежнему оставались без света.

Мэр Краснодара объяснил, что света и воды нет из-за аварии на электросетях. Работы по устранению аварии ведутся, параллельно тянется новый электрокабель, добавил Наумов. По словам главы города, к домам №№6 по Краеведа Соловьева и Крузенштерна до восстановления электроснабжения будут подвозить воду, в том числе питьевую.

«Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество. Здесь находятся и представители управляющей компании, профильные специалисты», — пообещал Наумов в своем телеграм-канале.

В беседе с протестующими мэр заверил, что не уйдет, пока не восстановят электроснабжение. «Хотите — привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — предложил Наумов участникам стихийной акции (цитата по «КП-Кубань»).

По данным краснодарских СМИ, несколько участников акции протеста были задержаны, но их вскоре отпустили. Подписчики городских пабликов выкладывают видео с шутками о том, что наконец-то пошел дождь, и они могут «принять душ», высунувшись из окон.

Аналогичным образом перекрыли дорогу жители Анапы, собравшиеся на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», протестующие пропускают только машины скорой помощи и общаются с сотрудниками полиции. По их словам, они остаются без воды и света уже четверо суток. Судя по опубликованному каналом видео, к людям обратился сотрудник «НЭСК-электросети», попросив их покинуть улицу и заверив, что к их домам уже «едут генераторы». Собравшиеся отказались разойтись.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что из-за аномальной жары, которая держится в регионе уже неделю, энергосистема испытывает «колоссальную» нагрузку. По его словам, перебои с электроснабжением связаны не только с нехваткой мощностей, но и с работой Ростовской АЭС.

Кондратьев сообщил, что находится на постоянной связи с энергетиками, и аварийные бригады по возможности в кратчайшие сроки устраняют поломки. Самая сложная ситуация сложилась в Краснодаре в районе улицы Россинского, добавил глава региона.

Во вторник, 16 июля, несколько миллионов россиян остались без электричества из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В Краснодаре отключения коснулись около 40% энергосистемы города, сообщало издание 93.RU со ссылкой на администрацию города.