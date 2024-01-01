В ночь на 1 января в Львове взрывом было разрушено здание музея Романа Шухевича, главнокомандующего запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), члена Организации украинских националистов (ОУН).

Музей расположен в Железнодорожном районе Львова в поселке Белогорща, в доме, где Шухевича убили при попытке задержания.

Об уничтожении музея сообщил мэр города Андрей Садовой. Во время ночной атаки здание полностью сгорело.

«Музей Шухевича на Белогорще уничтожен полностью. Также на Белогорще пострадало несколько частных построек — вылетели окна и двери», — написал Садовой в Телеграм.

Также градоначальник сообщил о прилете беспилотника в здание университета в Дублянах, где 100 лет назад учился еще один лидер украинских националистов Степан Бандера. Удар по университету и музею был нанесен 1 января, в день рождения Бандеры.

Взрывы утром 1 января раздавались также в Киеве, Днепре, Одессе, Харьковской области.

В новогоднюю ночь несколько обстрелов из ствольной артиллерии и РСЗО пережил Донецк. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших.