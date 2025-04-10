Мэр Сургута Максим Слепов подписал постановление об обновленном кодексе этики для муниципальных служащих. В нем запрещается лайкать порно, публиковать фото с алкоголем, сигаретами или из казино, а также использовать жаргон и критиковать власть.

«Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как «понравившиеся» фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера либо содержащие заведомо ложную информацию, имеющие своей целью оскорбление, клевету, провокацию, создание паники», — говорится в документе.

Кроме того, запрещается размещать в своих соцсетях фото- и видеоматериалы «из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши», фото в обнаженном или полуобнаженном виде.

«На своей странице не публиковать, не копировать и не размещать опубликованные другими пользователями критические фото, видео-, аудио- и текстовые материалы в адрес других государств и их представителей <…> Не вступать в группы и сообщества, критикующие руководителей государства, государственных органов, органов местного самоуправления», — отмечается в постановлении.

Отдельно подчеркивается, что сотрудникам мэрии запрещается получать подарки как от физлиц, так и от юрлиц, а те, которые были вручены во время командировок или протокольных мероприятий, будут признаваться собственностью администрации Сургута, «за исключением случаев, установленных законодательством РФ».

Кроме того, чиновникам запрещается приходить на работу в нетрезвом виде или с похмелья, оскорблять или угрожать коллегам, а также гражданам, и публично выражать свои политические взгляды — как симпатии, так и антипатии.

Также они должны уметь грамотно, доходчиво и точно передавать свои мысли, избегая употребления жаргонных и нецензурных слов в переписке. Нарушение кодекса квалифицируется как неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.

В январе временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил региональным чиновникам удалять комментарии на своих страницах в соцсетях, чтобы таким образом оценивать их эффективность. Рейтинг будет озвучиваться ежемесячно.