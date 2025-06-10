Мэр Красноярска Владислав Логинов решением Басманного суда Москвы отправлен в СИЗО на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В связи с риском разглашения следственной тайны заседание прошло в закрытом режиме. Журналистов и слушателей пустили в зал лишь при объявлении резолютивной части решения, передает РИА Новости. В случае признания виновным Логинову грозит штраф на сумму до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 15 лет с запретом занимать определенные должности на такой же срок.

По данным следствия, в период с 2018 по 2024 год Логинов, будучи сначала первым заместителем главы Красноярска, а позже — мэром города, получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в размере 180 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, взятка включала не только денежные суммы, но и финансирование строительства бани на личном участке Логинова. Как установил Следственный комитет, эти выплаты являлись вознаграждением за помощь в обеспечении победы подрядной организации в конкурсах, проводимых МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на ремонт городских дорожных объектов.

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в рамках следствия в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, его квартире, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства проводились обыски. В результате были обнаружены и изъяты документы, касающиеся заключения, исполнения и оплаты муниципальных контрактов, а также другие материалы, представляющие интерес для следствия.

Задержание Логинова, предположительно, может быть связано с деятельностью «Асфальтобетонного завода», писал телеграм-канал Kras Mash. По данным его источников, показания против мэра могли дать его советник Артур Арутюнян, бывший гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и экс-заместитель мэра Алексей Давыдов.

В марте Арутюнян был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями. Инцидент связан с аукционом 2023 года по продаже муниципального недвижимого имущества в Красноярске, в котором участвовали АО «Асфальтобетонный завод» (АБЗ) и ООО «УСК «Сибиряк».

По результатам торгов АБЗ стал победителем, заключив два договора купли-продажи на общую сумму более 4,5 млн рублей. Однако, как установило следствие, Арутюнян дал незаконное указание не передавать объекты АО «АБЗ» и инициировать расторжение заключенных соглашений.

Владислав Логинов родился в 1967 году в Ачинске. С 1984 по 2000 год он служил в вооруженных силах. В 1987 году Логинов завершил обучение в Ачинском военном авиационном техническом училище имени 60-летия ВЛКСМ, получив квалификацию по направлению «авиационное приборное оборудование».

В 2000 году Логинов окончил Калининградскую высшую школу управления, освоив программу по направлению «управление производством». Позже он продолжил образование в Сибирском федеральном университете: в 2008 году получил квалификацию в области «экономики и управления на предприятиях в строительстве», а в 2016-м завершил обучение по специальности «стройтельство инженерной инфраструктуры и дорог».

В 2002—2003 годах Логинов занимал позицию заместителя директора по транспорту в ГУДП «Красноярское ДСУ». С 2003 по 2011 год он работал в красноярском филиале ГП «Край ДЭО» в должности начальника транспортного цеха и начальника отдела материально-технического снабжения. В 2012 году он перешел в ОАО «Асфальтобетонный завод», где стал директором по снабжению и коммерческим директором.

Логинов вступил в должность главы Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он пять лет проработал заместителем мэра. На муниципальной службе Логинов работал заместителем руководителя департаментов городского хозяйства и муниципального заказа, а также управлял администрациями Свердловского и Советского районов Красноярска.