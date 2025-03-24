Отстраненный от должности мэр Стамбула Экрем Имамоглу будет находиться в тюрьме до суда. Как передает Reuters, турецкий суд в воскресенье, 23 марта, поддержал требование прокуратуры и заключил политика под стражу, что спровоцировало крупнейшие за последние десять лет протесты. Тем временем оппозиционная Республиканская народная партия выдвинула Имамоглу своим кандидатом на выборах 2028 года, несмотря на возбужденные против него уголовные дела и лишение диплома.

«На кадрах видно, как его везут в тюрьму Силиври в полицейском конвое после вынесения решения», — передает агентство.

До этого градоначальник — теперь уже бывший — провел пять часов на допросе. Суд заявил, что Имамоглу и по меньшей мере 20 человек были заключены в тюрьму в рамках расследования о коррупции. При этом под арестом находятся 6 из 27 мэров муниципалитетов Большого Стамбула от Республиканской народной партии — спустя год после муниципальных выборов, на которых оппозиционные силы нанесли крупнейшее поражение Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана.

Накануне общенациональный запрет на уличные собрания был продлен еще на четыре дня — до 27 марта. Однако в воскресенье в Турции продолжились протесты и столкновения с полицией. Они сопровождались задержаниями и разгонами с помощью спецсредств. В пятую ночь демонстрации прошли в полусотне провинций, включая крупные города — Стамбул, Анкару и Измир.

Тем временем Республиканская народная партия все равно выдвинула Экрема Имамоглу своим единственным кандидатом в президенты на выборах, которые должны пройти 2028 году — если их не проведут досрочно.

По данным партии, почти 15 миллионов членов и не членов РНП в воскресенье устремились на избирательные участки по всей стране, чтобы либо избрать, либо поддержать Имамоглу в качестве своего кандидата на будущих президентских выборах.

Как уточняет Reuters, РНП открыла партийные избирательные участки для тех, кто не является ее членами, чтобы они могли отдать «голоса солидарности» за Имамоглу, чье имя было единственным в избирательном бюллетене кандидата в президенты.

В итоге более 13 миллионов из тех, кто проголосовал, в партии не состояли — это говорит о том, что 54-летний Имамоглу пользуется широкой общественной поддержкой.