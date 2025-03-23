Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по обвинению о коррупции и участии в террористической организации, призвал сторонников не унывать и не терять надежды, а также заявил, что не намерен сдаваться. Его обращение опубликовано в соцсети Х. В то же время МВД Турции сообщило о временном отстранении политика от исполнения обязанностей мэра.

«Никогда не грустите, не унывайте, не теряйте надежды. Мы все вместе очистим черное пятно, оставленное на нашей демократии. Близятся дни, когда люди, управляющие этим процессом, ответят перед Всевышним как в этом мире, так и в будущем. <…> Я твердо стою на ногах, я не склонюсь. Все будет прекрасно», — говорится в заявлении Имамоглу.

Он призвал граждан страны проголосовать на предварительных выборах кандидата в президенты Турции от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которые проходят 23 марта. НРП выдвинула единственным кандидатом Экрема Имамоглу. Выборы президента Турции назначены на май 2028 года.

Глава НРП Озгюр Озель заявил, что единственным «преступлением» Имамоглу было «нанесение поражения» действующему президенту Турции Реджепу Эрдогану и потенциальная победа на выборах 2028 года.

Имамоглу задержали 19 марта после обысков, 23 марта суд арестовал его по обвинениям в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном сборе персональных данных и манипуляциях при проведении тендеров. В отношении политика также расследуется дело о создании преступной организации и руководстве ею, но суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте политика по этому обвинению.

Сам Имамоглу отверг все обвинения, назвав их «мусором». Он заявил в суде, что его уголовное преследование является «настоящей бомбой» для системы правосудия Турции» и нанесет «огромный ущерб». Он встречно обвинил тех, кто вменяет ему сотрудничество с террористической организацией, в опыте работы с подобными структурами, а также в «утрате профессиональной чести и достоинства».

По делу Имамоглу проходят еще около ста фигурантов, часть из них арестована, несколько человек отпущены под подписку о невыезде и судебный надзор.

Задержание Имамоглу за несколько дней до праймериз НРП и аннулирование его диплома, не позволяющее политику участвовать в выборах президента, вызвало массовые протесты в стране. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией, за последние два дня МВД Турции сообщило о задержании более 700 демонстрантов.

AFP называет протесты в Турции крупнейшими с 2013 года. По подсчетам агентства, 22 марта акции в поддержку Имамоглу прошли прошли как минимум в 55 провинциях Турции из 81-й, что составляет более двух третей территории страны. Митинги прошли и за пределами Турции — в Англии, Нидерландах, Германии, Испании, Италии.

Эрдоган резко осудил уличные протесты и назвал членов НРП «кучкой грабителей». «Времена, когда политика и правосудие определялись уличным террором, ушли в прошлое, как и старая Турция», — заявил президент страны.