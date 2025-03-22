В Турции продолжаются протесты после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции и связях с террористической организацией. Власти Стамбула, Анкары и Измира ввели запрет на проведение массовых акций, но это не остановило демонстрантов. Президент Турции заявил, что страна «не сдастся уличному терроризму». Подробности — в материале RTVI.

В Стамбуле митинги и шествия запрещены до 23 марта, в Анкаре и Измире — до 25 марта. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель призвал выйти на массовые протесты, несмотря на запреты, но не вступать в стычки с полицией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал путь уличных протестов тупиковым и обвинил НРП в попытках «вызвать хаос, используя в качестве предлога коррупционную операцию в Стамбуле».

«Мы не позволим кучке грабителей из Народно-республиканской партии превратить свои собственные проблемы в проблемы страны. Мы определенно не потерпим нарушения общественного порядка. Мы никогда не сдавались перед уличным террором и вандализмом, и теперь мы не сдадимся», — заявил он.

Несмотря на призывы лидера НРП к мирным протестам, без столкновений с полицией не обошлось. В Стамбуле полицейские применили водометы и пластиковые пули для разгона протестующих, демонстранты забрасывали их файерами и камнями. В Анкаре и Измире против участников акций использовали слезоточивый газ и водометы, передает «Би-би-си».

В Анкаре студенты Ближневосточного технического университета (METU) оказались заблокированы в кампусе, поскольку полиция перекрыла все выходы с территории. Станции метро около университета закрыли на вход и выход, также было остановлено движение автобусов.

Учащиеся METU заявили, что их «официально взяли в плен», добавив, что происходящее противоречит Конституции. Против студентов, которые собрались перед воротами METU, применили перцовый газ и водометные пушки, пишет Сumhuriyet.

В Стамбуле тысячи студентов прошли маршем от площади Беязыт, где находится главный вход в Стамбульский университет, до района Сарачхане, где проходил основной митинг. Учащиеся скандировали лозунги, призывали к академическому бойкоту и требовали отставки правительства.

Во время выступления лидера НРП в Сарачхане группа протестующих устроила беспорядки, бросая в полицейских «легковоспламеняющиеся и взрывчатые предметы», передает Yeni Şafak. Полиция в ответ применила перцовые баллончики и водометы. Участники акции попытались скрыться в здании муниципалитета Стамбула. Они прорвались через заграждения перед зданием и проникли внутрь, разбив окна и двери.

Министр внутренних дел Али Ерликая утром 22 марта сообщил в соцсети Х о задержании более 340 подозреваемых во время вечерних протестов в Стамбуле, Анкаре, Измире, Анталье и других городах Турции. По словам Ерликая, 16 сотрудников полиции получили ранения.

«Те, кто пытается терроризировать улицы своими призывами, никогда не достигнут своих целей», — заявил глава турецкого МВД.

Более 90 человек были задержаны за «провокационные посты» в соцсетях, призывы выходить на улицы, попытки «посеять страх и панику среди граждан, разжигание ненависти и вражды», сообщает NTV.

Утром 22 марта глава Турецкой рабочей партии Эркан Баш сообщил об обысках и задержаниях студентов и политиков в Стамбуле, Анкаре, Измире, Анталье и других городах.

Обвинения против мэра Стамбула

23 марта запланированы праймериз НРП, на которых партия должна была выдвинуть мэра Стамбула своим кандидатом на президентских выборах 2028 года. 19 марта Имамоглу задержали, в его резиденции прошли обыски. Стамбульский университет по запросу генпрокуратуры аннулировал диплом политика, что не позволяет ему баллотироваться на выборах. После этого в стране начались массовые протесты.

Имамоглу вменяются коррупция и сотрудничество с Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической в Турции. По делу задержаны около ста человек, включая бизнесменов и журналистов.

21 марта Имамоглу дал первые показания в рамках расследования дела о коррупции. Его допрос продолжался около 3,5 часов, пишет Haber Sol. Мэр Стамбула отверг все обвинения, заявив, что расследование «направлено на клевету и фабрикацию преступлений и не имеет под собой никакой логической, правовой или убедительной основы». В субботу Имамоглу даст показания по делу о «пособничестве террористической организации», после чего его доставят в суд.