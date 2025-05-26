Германия сняла ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого немецкой стороной Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Европейском форуме, организованном немецкой телерадиокомпанией WDR. При этом он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.

«Больше не существует никаких ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Украине, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. И со стороны американцев также нет», — сказал Мерц.

По словам немецкого канцлера, Украина, которая ранее «не защищала себя должным образом», теперь сможет наносить удары немецким дальнобойным оружием по военным объектам на территории России. Мерц назвал это «решающим качественным отличием» в российско-украинском военном конфликте.

«Это означает, что Украина теперь может защищаться, например, атакуя военные позиции в России. Еще некоторое время назад она не могла этого делать. За редким исключением, она не делала этого и до недавнего времени. Теперь она это может», — заявил канцлер ФРГ.

Берлин придает большое значение тому, чтобы Киев атаковал именно военные цели, а не гражданские, подчеркнул Мерц.

«На сегодняшний день Германия не поставляла Украине оружие с дальностью более 70 км. Канцлер оставил открытым вопрос о том, как это решение повлияет на будущие поставки оружия Украине», — отмечает Spiegel online.

В середине мая канцлер ФРГ говорил, что Германия не намерена поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В то же время Мерц допускал их передачу Киеву до своего назначения на пост канцлера.

Ранее агентство DPA сообщило со ссылкой на источник в кабмине, что Берлин решил отказаться от публикации информации о передаче Украине вооружений, включая ракетные установки, танки, системы противовоздушной обороны и другие виды военной техники.