Мэрия Новосибирска принесла извинения за ошибки при составлении карты России, которая была опубликована в социальных сетях вместе с поздравлением жителей города с Днем России.

Пост с «неправильной картой» появился 12 июня на странице мэрии во «ВКонтакте». Муниципалитет не включил в свою инфографику Крым, а также Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую и Херсонскую области в состав России. Кроме того, из состава страны «исключили» и Калининградскую область.

После публикации на карту обратили внимание подписчики, которые указали, что на ней не хватает нескольких территорий.

«Мы извиняемся перед читателями и благодарим за внимательность. Инфографику заменили — это уже другой пост, тот удалили»,— ответили на комментарии в муниципалитете.

В мэрии изданию Сиб.фм рассказали, что ошибка была допущена исполнителем инфографики.

30 сентября президент России Владимир Путин, руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы пророссийских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о присоединении этих территорий к Российской Федерации.

В мае 2023 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах до 1 млн руб. или аресте до 15 суток за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России.

Авторы законопроекта подчеркивали, что его действие будет распространятся и на материалы, изданные до принятия в состав России четырех регионов. Однако Минюст предложил смягчить формулировки. В частности, министерство указало на необходимость уточнить, что если карты изначально не преследовали цели «исказить государственные границы страны», то экстремистскими материалами они считаться не должны.