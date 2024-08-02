Условия содержания создателя Рунета и бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова в СИЗО можно расценивать как пытки. Об этом в своем телеграм-канале написала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева со ссылкой на слова супруги ученого.

Уголовное дело о краже IP-адресов Российского НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС) было возбуждено в отношении Алексея Солдатова в 2019 году. Иск против него подал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов (на тот момент — начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи). Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Солдатова стала сделка по регистрации пула из 490 тысяч IPv4-адресов РосНИИРОС на чешскую компанию Reliable Communications в апреле 2019 года. По словам Липова, общая сумма ущерба, нанесенного Солдатовым, составила более 500 млн рублей. При этом негласной причиной конфликта Солдатова и Кремля часто называли спор вокруг прав на домен .SU для территории бывшего СССР, который контролировал Солдатов. В 2020 году Фонд развития Интернета, подконтрольный Солдатову, передал права на домен государству, а суд изменил меру пресечения в его отношении с домашнего ареста на подписку о невыезде. Уголовное дело против ученого переквалифицировали с мошенничества на организацию преступления и злоупотребление полномочиями.

«В жутких условиях провел свою первую ночь в СИЗО № 4 выдающийся ученый, в прошлом замдиректора легендарного «Курчатовского» института, создатель Рунета 72-летний профессор, д.н. Алексей Солдатов. Смертельно больной (перенес две операции по онкологии, страдает хронической сердечной недостаточностью и рядом других тяжелых недугов) он спал на полу, без матраса, в камере на 40 человек», — сообщила правозащитница.

Меркачева добавила, что некоторые «сердобольные» заключенные разрешили использовать их кофты и полотенца для того, чтобы собрать из них «подобие матраса» для бывшего замминистра.

«Если все это правда (а мне сообщила супруга — она сама выдающийся ученый, академик), то произошедшее с больным пожилым профессором можно расценивать как пытки. Супруга переживает, что он может умереть в любой момент», — отметила правозащитница.

Меркачева напомнила о недопустимости подобного обращения, особенно в отношении больных и пожилых людей, когда заключенным приходится спать на полу, без матрасов и предоставления доступа к необходимой медицинской помощи.

Правозащитница рассказала о планах подать запросы в Федеральную службу исполнения наказаний и прокуратуру.

«В первой наверняка ответят, что ученый находился в комфортных условиях и ему предоставили прекрасное койко-место. По последним данным: сейчас его перевели в камеру на 10 человек и один уступил ему кровать из уважения к возрасту и болезням», — пояснила она.

Меркачева также напомнила о заслугах Солдатова перед Курчатовским институтом, где он проработал 35 лет, и перед пользователями русскоязычного сегмента интернета. Она призвала найти «хотя бы каплю милосердия и не арестовывать фактически умирающего» человека.

В конце публикации правозащитница привела цитату из «Евангелия»: «Прости им, Господь, ибо не ведают, что творят».

В июле 2024 года адвокат ученого Екатерина Чупарнова рассказала RTVI, что Савеловский районный суд Москвы приговорил Солдатова к двум годам колонии общего режима. Журналист Андрей Солдатов*, сын бывшего министра, назвал в разговоре с RTVI такое решение суда «убийством» из-за состояния здоровья своего отца.

В 1990-х годах Алексей Солдатов занимал пост руководителя вычислительного центра «Курчатовского института». С его участием был организован запуск первой в России научной сети «Релком» с выходом в сеть. В 1992 году под руководством Солдатова был создан первый российский интернет-провайдер.

Ученый также основал РосНИИРОС, сотрудники которого занимались развитием и поддержкой инфраструктуры российского сегмента интернета, а также созданием сетей для научных и образовательных организаций. В 2008 году занял должность заместителя министра связи, проработал в этой должности до 2010 года.

* внесен Минюстом России в список иноагентов