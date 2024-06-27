В СИЗО «Матросская тишина» должны немедленно начаться проверки после двух смертей за два дня, заявила Инфо24 правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева. 27 июня она сообщила, что в СИЗО скончался 37-летний, а за день до этого стало известно о смерти главаря Таганской ОПГ Григория Рабиновича.

«Это очень тревожно — в короткий срок у нас два трупа. Вот хочется, если проверки еще не идут, чтобы начались как можно быстрее», — сказала Меркачева.

По ее словам, «говорить о том, кто и насколько виноват, сложно, потому что случаи разные».

«В одном случае умер лидер известной ОПГ Григорий Рабинович. Но он был в возрасте, у него были болезни, что задокументировано, А этот заключенный совсем молодой, ну относительно молодой, 37 лет. Поэтому что я могу сказать — разбираемся», — отметила правозащитница.

Ранее Меркачева написала в телеграм-канале, что СИЗО «Матросская тишина» — очень сложный изолятор. «Сегодня стало известно, что нашли мертвым 37-летнего заключенного. Это второй труп за два дня. Если в такой скоростью будут умирать арестанты, то обещанное «с перелимитом покончим раз и навсегда» точно случится…», — отметила член СПЧ.

В ночь на 26 июня в «Матросской тишине» от сердечного приступа умер 67-летний лидер Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский. Телеграм-каналы «112» и SHOT писали, что предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Адвокат Надежда Ерусланова в беседе с РБК подтвердила информацию о смерти Рабиновича.