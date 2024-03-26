Мэры небольших городов Франции все активнее выражают недовольство притоком мигрантов из Парижа, связывая его с действиями столичных властей по «зачистке» перед Олимпийскими играми, передает France24.

Мэр Орлеана Серж Груар пожаловался на то, что 25 марта в его город, где проживают 100 тысяч человек, без предварительного уведомления прибыли около 500 бездомных мигрантов. По словам градоначальника, каждые три недели в Орлеан из Парижа приезжают 35-50 человек. Груар заявил, что «ходят слухи» о «наведении порядка» в столице перед Олимпийскими играми, которые пройдут там в июле и августе.

Каждому вновь прибывшему предлагается три недели проживания в отеле за счет государства, но после этого он остается брошенным на произвол судьбы, пояснил мэр Орлеана.

France24 называет Париж своеобразным «магнитом» для просителей убежища и мигрантов, в основном из стран Африки, Южной Азии и Ближнего Востока.

По данным статистики ЕС, в 2023 году прошения об убежище в Евросоюзе подали более 1 млн человек — это самый высокий показатель за последние семь лет. Франция заняла второе место по количеству таких запросов среди европейских стран, получив 167 тысяч прошений.

Спрос на временное социальное жилье для мигрантов и беженцев во Франции намного превышает предложение. В результате в окрестностях французской столицы под мостами или на пустырях незанятых землях регулярно возникают нелегальные палаточные лагеря, которые периодически сносит полиция.

Обитателям этих лагерей предоставляется возможность подать заявление о предоставлении убежища. Согласно политике правительства республики, власти стараются по максимуму переселить их из Парижа в другие части страны.

Управление госбезопасности Франции 26 марта выпустило заявление, в котором заверило, что массовое прибытие мигрантов и беженцев в Орлеан «не связано с проведением Олимпиады». В ведомстве также напомнили, что город является одним из десяти «временных региональных центров приема» таких лиц.

Возмущение мэра Орлеана разделяет заместитель градоначальника Страсбурга Флориана Варьера. «С нами не консультировались ни по поводу создания объектов размещения, ни по поводу людей, которые туда поедут. Я согласна с мэром Орлеана в том, что происходящее довольно непрозрачно», — сказала она AFP, комментируя возникновение лагеря мигрантов неподалеку от Страсбурга, на востоке Франции.

Еще в январе 2024 года мэр Лавора — небольшого городка неподалеку от Тулузы (на юго-западе Франции) опубликовал открытое письмо, в котором осудил политику властей по перемещению мигрантов внутри страны как «опасную» и «безответственную».

Бернар Карайон из Республиканской партии публично заявил, что эта политика разработана с целью сделать Париж «более презентабельным и контролируемым» за полгода до начала Олимпийских игр. «Это неприемлемо», — подчеркнул политик.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в сентябре 2022 года поддержал идею рассредоточения просителей убежища и беженцев по стране. По его словам, давно практиковавшаяся в республике политика концентрации мигрантов в крупных городах «абсурдна» и должна быть забыта.

Французский лидер также выразил надежду на то, что беженцы-переселенцы могут помочь осуществить «демографический переход» в сельских районах и маленьких городках Франции, где из-за оттока населения вынужденно закрываются школы и магазины, а также образуется острая нехватка рабочей силы.

План Макрона раскритиковали правые и ультраправые политики, обвинив президента во «вливании бедности, преступности и исламизма в традиционные сообщества, члены которых зачастую настороженно относятся к посторонним».

На этом фоне националистка Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года достигла своего исторического максимума, а ее партия претендует на высокий результат на июньских выборах в Европарламент.

В феврале 80 французских благотворительных организаций образовали объединение под названием Revers de la medaille («Другая сторона медали») и осудили «социальную чистку» Парижа перед Олимпийскими играми. По словам общественников, власти французской столицы выселяют из города не только беженцев и мигрантов, но также бездомных и секс-работниц.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Запад опасается, что мероприятия парижской Олимпиады могут стать мишенью террористов, поэтому уровень террористической угрозы во Франции повышен до максимального.

France24 отмечает, что жалобы на переселение мигрантов звучали и в других странах, принимавших Олимпиаду в прошлые годы. Пекин, принимавший Игры в 2008 году, перед ними был «освобожден» от нищих, торговцев и бездомных, количество которых власти не называли. Многие из них были отправлены «в свои родные регионы», говорилось в сообщениях местных СМИ. В Рио-де-Жанейро перед Олимпиадой 2016 года бездомных вывозили из туристических районов.