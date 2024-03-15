Снег в Москве полностью растает не раньше конца первой декады апреля, рассказал в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в этом году процесс схода снега затянулся из-за снежной зимы и большой плотности сформировавшегося покрова.

«Конечно, в Москве снег уберут раньше, но вот в Подмосковье, в естественных условиях, он продержится дольше. Понадобится большое количество энергии, чтобы он растаял», — объяснил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что освобождение поверхности от снега — это один из признаков, по которым можно определить весну. Помимо этого, многие ориентируются на устойчивый переход температуры через ноль градусов, а также ледоход и половодье. Оно, по словам метеоролога, в отличие от схода снега, ожидается раньше — в период с 20 по 27 марта.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с RTVI отмечал, что метеорологическая весна, когда среднесуточная температура устойчиво становится плюсовой, наступила еще 12 марта. Причем переход случился на семь-восемь дней раньше по сравнению с климатическими сроками, поскольку количество часов солнечного сияния превысило норму, а затоки холода с севера отсутствовали.

При этом Шувалов обратил внимание, что приход метеорологической весны не гарантирует, что такая погода сохранится до конца месяца, хоть морозы и не будут сильными. «Возврат холодов, колебания температуры, колебания погоды — это обычное явление для средней полосы, особенно в марте. Бывают они и в апреле, и даже в начале мая мы сталкиваемся, и довольно часто, с заморозками в ночные часы», — объяснил синоптик.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Вечерней Москве», что активное таяние почвы в столичном регионе стартовало 13 марта, что ознаменовало приход весны. Теперь, по ее словам, «сход снежного покрова будет происходить активнее <…> за счет теплого воздуха сверху и притока тепла из глубины почвы».

В разговоре с «Москвой 24» Позднякова уточнила, что в понедельник, 18 марта, «местами пройдут небольшие осадки», которые могут способствовать более активному таянию снега в начале следующей недели.