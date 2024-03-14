В Москве и области до конца этой недели будет очень теплая погода, местами до +10 градусов, «но было бы наивно думать, что морозы больше не вернутся», сказал RTVI руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По его словам, метеорологическая весна, когда среднесуточная температура устойчиво становится плюсовой, наступила еще 12 марта. Переход случился на 7-8 дней раньше по сравнению с климатическими сроками, и связано это с отсутствием затоков холода с севера и превышающим норму количеством часов солнечного сияния.

«Очень теплая погода, забегающая вперед как минимум на три недели, продлится до конца выходных. Ночью сохранятся небольшие морозы, но в субботу и воскресенье даже их не будет, ожидается уже около нуля градусов. Дневные температуры продолжают тенденцию к росту — в пятницу, 15 марта, будет +6… +8, потом +7… +9, в выходные где-то по области даже +10 градусов впервые этой весной проклюнется», — поделился прогнозом Шувалов.

Но приход метеорологической весны не гарантирует, что такая погода утвердится до конца месяца, продолжил он.

«Да, морозы не будут сильными, но возврат холодов, колебания температуры, колебания погоды — это обычное явление для средней полосы, особенно в марте. Бывают они и в апреле, и даже в начале мая мы сталкиваемся, и довольно часто, с заморозками в ночные часы», — отметил Александр Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пишет в своем телеграм-канале, что метеорологическая весна в Москве наступила сегодня, 14 марта. По его словам, 13 марта среднесуточная температура в городе оставалась «в статусе метеозимы» — на уровне 0,6 градуса ниже нуля. «В ночь на 14 марта столбик термометра в столице опускался до минус 4,2 градуса, днем воздух прогреется до плюс 6 градусов, а значит, средняя температура за сутки превысит ноль градусов», — пояснил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RTVI, что «настоящая» теплая весна, когда уже можно убирать зимнюю одежду и обувь, придет в Москву не раньше середины апреля. Он пояснил, что зимой выпало очень много снега, и его плотность высока, поэтому понадобится заметно больше атмосферного тепла, чем обычно, чтобы снег сошел.,,

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила «Москве 24», что в понедельник, 18 марта, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон останется высоким, поэтому можно рассчитывать на более активное таяние снега в начале следующей недели.

«Вечерней Москве» она сообщила, что активное таяние почвы в столичном регионе стартовало 13 марта. «А это значит, что сход снежного покрова будет происходить активнее: его разрушение продолжится за счет теплого воздуха сверху и притока тепла из глубины почвы», — добавила метеоролог.

В феврале Позднякова напоминала, что астрономическая весна начинается после дня весеннего равноденствия, 20 марта, а фенологическая фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура превысит отметку +5 градусов и начнется период роста растений.