В Московский регион со среды, 6 марта, вернется «февральская» погода с отрицательными «аномалиями», а в четверг ударят ночные морозы до минус 12 градусов в столице и до минус 18 по области. Об этом рассказал RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, если еще в ночь на вторник, 5 марта, воздух поступал с юго-востока, то уже к вечеру этого дня циркуляция изменилась и теперь он перекачивается с севера и северо-запада.

«То есть на самом деле в центр европейской России будет поступать уже арктический воздух. И температура уже завтра будет совпадать по климату с февральскими значениями», — пояснил метеоролог.

В ночь на среду, 6 марта, будет минус 7-9 градусов, по области даже до минус 15. Днем впервые за мартовский период температуры тоже будут отрицательные, в диапазоне от 0 до минус 2 градусов в Москве и до минус 5 по области, сказал Вильфанд.

Четверг, 7 марта, будет наиболее холодным днем из-за двойного эффекта — «перемещения холодного арктического воздуха и охлаждения подстилающей поверхности за счет длинноволнового излучения при малооблачной погоде», рассказал синоптик.

«В тех регионах Москвы, где еще и торфяники находятся, — это и юго-восток, и северо-запад, — там температура прогнозируется даже до минус 18 градусов. А вот дневные температуры будут все-таки близки к нулевой отметке, они будут от 0 до минус 5», — сообщил Вильфанд.

Такая большая разница между ночными и дневными температурами связана с тем, что днем солнечные лучи уже насыщены энергией, продолжил он. Метеоролог напомнил, что до дня весеннего равноденствия остается две с половиной недели.

Что касается осадков, то местами ожидается небольшой снег, выпадет «один миллиметр от силы», сказал Вильфанд. Он отметил, что за зиму выпало так много снега, что сейчас высота сугробов достигает 58 см — в полтора раза больше обычных значений для этого времени года.

Кроме того, плотность снега большая, а это значит, что «заметно большее количество, чем обычно, атмосферного тепла понадобится для того, чтобы он сошел», предупредил синоптик.