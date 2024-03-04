8 марта в Москве ожидается снег, а ночью температура воздуха опустится до минус 6—9 градусов, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«Международный женский день не порадует москвичей теплой погодой. В столице на неделе будет преимущественно облачно, также ожидаются осадки в виде снега. К пятнице прогнозируется похолодание. В ночь на 8 марта температура воздуха опустится до минус 6—9 градусов, днем столбики термометров покажут минус 1—3 градуса», — заявил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал ТАСС, что температурный фон в Москве на 8 марта прогнозируется ниже нормы на 2 градуса, что соответствует значениям февраля. По его словам, в течение недели ожидается повышенное атмосферное давление.

Вильфанд отметил, что 4 и 5 февраля жителям Москвы и Подмосковья «нужно быть бдительнее» из-за прогнозирующейся гололедицы.

Ранее синоптик предупреждал, что с 6 марта прогнозируется «заметное изменение циркуляции», воздушные массы будут поступать уже не с юга, юго-запада, юго-востока и так далее, а с севера.