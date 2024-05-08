Организаторы митингов против законопроекта об «иноагентах» «используют методы цветных революций и пытаются захватить власть насильственным путем». За это они получают деньги в виде криптовалюты «с целью сокрытия следов», говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии (СГБ), передает ТАСС.

Цель акций протеста, по версии СГБ, — «развитие деструктивных и насильственных сценариев», а «мишень особенной агрессии» — сотрудники правоохранительных органов.

«С целью их деморализации и провоцирования используются такие связанные с организацией „цветных революций“ методы, как запугивание, подкуп, инсценирование их перехода на сторону участников акций, что в конечном счете ставит целью развал государственных структур и захват власти насильственным путем», — говорится в заявлении спецслужбы.

По версии ведомства, акции протеста «финансируются из-за рубежа» конкретными политическими парламентскими и непарламентскими партиями и неправительственными организациями.

«Иностранные инструкторы в конце апреля провели тренинг о транзакциях криптовалюты, на котором организаторов акции проинструктировали о получении тайного финансирования для радикальных действий», — говорится в заявлении.

Кроме того, в сообщении СГБ указано, что организаторы акций — «группы лиц», в числе которых «граждане Грузии, находящиеся за рубежом или воюющие на территории Украины». Их имена спецслужба не назвала.

Закон об «иноагентах» в Грузии

В апреле грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который оппозиция сравнивает с российском законом об «иноагентах». Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект в случае его принятия в трех чтениях, но выразила уверенность, что парламентское большинство преодолеет ее вето.

На прошедшем 1 мая заседании парламент Грузии принял законопроект об иноагентах во втором чтении. За него проголосовали 83 депутата, против — 23, сообщает News Georgia. Третье и окончательное чтение состоится 13 мая.

Критики законопроекта утверждают, что Тбилиси берет пример с Москвы, а Грузия, получившая в декабре 2023 года статус кандидата на вступление в ЕС, «дрейфует в сторону России». Обсуждение закона в парламенте привело к массовым протестным выступлениям в центре грузинской столицы.

Протесты против закона об «иноагентах»

Митинги на фоне принятия закона об «иноагентах» начались в Тбилиси 16 апреля. Протестующие собрались возле здания парламента Грузии утром, когда юридический комитет приступил к рассмотрению законопроекта, передавал «Sputnik Грузия». Митингующие вышли с лозунгами «Нет российскому закону» и «Вернем Грузию».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях выразила поддержку протестующим против принятия закона об иноагентах.

В субботу, 28 апреля, в Тбилиси прошла еще одна крупная акция против закона «О прозрачности иностранного влияния». По данным Mapchecking.com, в акции протеста приняли участие от 80 тыс. до 100 тыс. человек. Участники акции протеста вышли на улицы с флагами Грузии, Евросоюза и транспарантами против закона об иноагентах.

Как пишет Paper Kartuli, у одного из правоохранителей протестующие отобрали часть металлического ограждения. Из-за попыток прорвать оцепление сотрудники полиции применили спецсредства в отношении протестующих, передает Rustavi 2. По данным Mtavari TV, был распылен слезоточивый газ — в результате несколько человек пострадали.

1 мая, после того, как законопроект был принят во втором чтении, митингующие вновь собрались у здания парламента в Тбилиси. По данным Минздрава, в результате протестов пострадали как минимум восемь человек, все они были госпитализированы.

Грузинские телеграм-каналы в течение дня сообщали о том, что журналисты и участники митинга приобретали маски и другие защитные средства на случай повторного применения слезоточивого газа полицией.