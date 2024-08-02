2 августа мужчина пытался покончить с собой в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Что известно об инциденте и пострадавшем — в материале RTVI.

Одним из первых о ЧП около полудня 2 августа написал телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. Baza утверждает, что перед тем, как воплотить свое намерение, мужчина заявил: «МФЦ ни в чем не виновато, просто такое стечение обстоятельств».

Вскоре стало известно, что пострадавший жив и что его госпитализируют с ожогами головы и шеи. По данным Baza, у мужчины обожжено 90% тела. Канал опубликовал видео его подготовки к транспортировке в больницу. Судя по кадрам, мужчина был в сознании, мог двигаться и дышал через кислородную маску.

По информации «МК», пострадавший лежа на носилках пел песни и призывал «не сдаваться и не отчаиваться». Возможно, он был пьян, пишет Shot.

Согласно релизу пресс-службы офисов «Мои Документы», пострадавших больше не было. В сообщении говорится, что охрана центра «среагировала оперативно», в том числе провела эвакуацию. Сотрудники вызвали экстренные службы.

Из-за инцидента из здания эвакуировали 150 человек. Офис «Мои Документы» был на несколько часов закрыт для посетителей, его работа возобновилась в обычном режиме во второй половине дня.

Что известно о пострадавшем

Как установил Shot, мужчину зовут Сергей Соловьев, ему 61 год. Mash выяснил, что утром он уже приходил в то же отделение МФЦ и зарегистрировался на поиск работы. В пресс-службе офисов «Мои Документы» подтвердили, что утром мужчине «была предоставлена услуга» в Центре занятости населения.

По данным Shot, то, что мужчину не брали на работу, могло быть причиной того, что он решился на попытку публичного самоубийства. Канал утверждает, что какое-то время Соловьев подрабатывал курьером. Жены и детей у него нет.

Mash сообщает, что Соловьев живет в районе Теплый Стан и якобы состоит на учете в психдиспансере с диагнозом расстройство личности. Канал передает, что, по словам очевидцев, мужчина был «явно не в себе».

Как рассказал источник «112», пострадавший был ранее судим за попытку убийства матери 14 лет назад из-за того, что та собиралась отвезти его на лечение. В ходе ссоры Соловьев ударил женщину обухом топора по голове, говорится в посте.