Microsoft закрывает российским компаниям доступ к облачным подпискам со 2 сентября 2024 года. Об этом сообщила группа компаний Softline со ссылкой на полученное от корпорации уведомление. По информации ГК, ограничения не распространяются на частных пользователей.

«Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Исключением будут мультинациональные компании (MNC), принадлежащие, или контролируемые юридическими лицами за пределами Российской Федерации», — говорится в уведомлении.

Также известно, что изменения затронут все каналы лицензирования: Enterprise и CSP.

В Softline рекомендовали пользователям и владельцам бизнеса в России сохранить данные из облака Microsoft. В качестве дополнительной помощи специалисты компании собираются предоставить до 12 сентября «10 часов бесплатной технической поддержки для получения консультации по продуктам и технологиям», которые попадают под ограничения.

Softline направил в Microsoft письмо с просьбой перечислить продукты и сервисы, доступ к которым собираются ограничить, а также указать сроки доступности данных, хранящихся в облаке.

Подписчики сервисов компании поделились в чате текстом уведомления от корпорации, в котором говорится, что ограничения коснутся ряда пакетов продуктов Microsoft 365 и Office 365. Исключения составят автономные подписки. Также в письме указано, что ограничения начнут действовать с 12 сентября, когда вступают в силу новые санкции США.

Вице-президент Softline Андрей Благоразумов в разговоре с РБК отметил, что «в основном» доступ закроют к сервисам, которые связаны с бизнес-аналитикой и системами управления. По его мнению, это может привести к отключение «значительной части облачных сервисов».

«В этой ситуации мы настоятельно рекомендуем корпоративным заказчикам обратить внимание на безопасность своих данных, особенно тех, которые хранятся в облачных сервисах Microsoft», — отметил глава Softline.

В середине мая Microsoft уже отключил часть своих продуктов: Visio Online, Project Online и Power BI. Тогда ограничения также коснулись российских юрлиц.

До этого, в марте 2024 года, корпорация уведомила российских пользователей об ограничениях из-за 12-го пакета санкций Евросоюза.

О том, что Microsoft начнет сокращать свое присутствие на российском рынке, компания сообщила вскоре после начала боевых действий на Украине, в июне 2022 года.