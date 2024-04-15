Армения не вела с Великобританией предметных и технических переговоров по поводу приема нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Sputnik Армения пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

«Армения и Великобритания имеют широкую повестку политического диалога. Но содержательных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации (The Times), не было», ― сказала она.

По данным Times, которая сослалась на документы британского правительства, Лондон якобы ведет переговоры с несколькими странами, включая Армению, по поводу отправки туда нелегальных мигрантов.

Газета утверждает, что переговоры с Ереваном начались еще в сентябре 2023 года, но добиться прогресса не удалось.

Схема, которую описала Times, аналогична соглашению Великобритании с Руандой, которое предусматривает отправку в африканскую страну нелегальных иммигрантов, попавших на британскую территорию и желающих получить убежище.

В первые пять лет действия схемы депортации Руанда готова принять более 30 тыс. просителей убежища, что обойдется Великобритании почти в 5 млрд фунтов стерлингов, пишет The Telegraph.