Власти Великобритании ведут переговоры с Арменией, Кот-Д’Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной по поводу отправки туда нелегальных мигрантов. Стороны планируют воспользоваться схемой, аналогичной той, по которой договорились отправлять мигрантов в Руанду, пишет The Times со ссылкой на документы британского правительства.

По данным издания, Лондон начал переговоры с Ереваном еще в сентябре 2023 года, однако прогресса добиться не удалось. Власти Великобритании также обратились к Эквадору, Парагваю, Перу, Бразилии и Колумбии, но они оказались «менее заинтересованы» в предлагаемой сделке, пишет газета.

Кроме того, как стало известно The Times, Кабо-Верде, Сенегал, Танзания, Того, Ангола и Сьерра-Леоне были внесены «в резервный список», если не получится договориться с другими государствами. Также газета пишет, что Тунис, Марокко, Намибия и Гамбия «явно отказались» вступать в дискуссии на эту тему.

Власти Британии и Руанды с весны 2022 года прорабатывают схему, по которой беженцев из Великобритании перевозили бы в африканскую страну, где бы рассматривалось их заявление об убежище. Цель схемы заключается в сокращении числа нелегалов, которые на лодках, рискуя жизнью, пытаются пробраться в Великобританию морем.

По информации АР на июнь 2023 года, Британия выплатила Руанде 140 млн фунтов ($170 млн) в рамках этого документа, но на тот момент ни одного беженца в Руанду не переправили. Sky News отмечает, что заключение новых договоренностей не повлечет дополнительных расходов.

В начале декабря 2023 года министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли подписал новый вариант соглашения с Руандой, который предусматривает отправку в африканскую страну попавших на британскую территорию нелегальных иммигрантов, желающих получить убежище. По словам главы МИД Руанды Винсента Бируты, соглашение подчеркивает «приверженность Руанды» защите уязвимых групп населения, отметив, что существует «необходимость устранения коренных причин», которые вынуждают людей покидать свои дома и искать убежища в других странах.

4 апреля 2023 года премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов. Как отмечает The Sun глава правительства впервые за неполные полтора года своего премьерства сделал заявление о возможности расторжения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая действует с 1953 года. Ранее об этом же говорил Борис Джонсон, который возглавлял британский кабмин с 2019 по 2022 годы.